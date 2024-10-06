В Тольятти старая «Нива» за год подорожала на семь миллионов рублей

Динамика повышения цен на аутентичный внедорожник впечатляет

В Тольятти старая «Нива» за год подорожала на семь миллионов рублей. На сайте бесплатных объявлений снова появился ВАЗ-2121 образца 1980 года. Речь идёт о «капсульной» машине с пробегом 220 километров: более 40 лет трёхдверка находится в одних руках, все документы в порядке, есть и современные, и оригинальные чёрные номера стандарта 1958 года. Сейчас за «Ниву» хотят выручить 30 миллионов рублей, а прошлой весной цена составляла 23 миллиона рублей!