В Тольятти старая «Нива» за год подорожала на семь миллионов рублей

В Тольятти старая «Нива» за год подорожала на семь миллионов рублейДинамика повышения цен на аутентичный внедорожник впечатляет
Продавец пишет, что «с каждым годом такая машина будет только дорожать», и покупка заводского автомобиля является инвестицией. Свои слова доказывают постоянным повышением ставок: в начале 2017 года этот же автомобиль пытались продать за пять миллионов рублей, в мае 2023 года цена выросла до 23 миллионов рублей, а сейчас 30 миллионов рублей считают «правильной ценой».
я выбрал вместо рекламы.
В активе внедорожника подтверждённая история, участие в юбилеях АвтоВАЗа и телевизионных роликах. Сервисную книжку автомобиля подписал создатель «Нивы» Петр Михайлович Прусов. Все эти годы ВАЗ-2121 хранился в сухом гараже, поэтому краска не выгорела, оригинальные резинотехнические изделия не рассохлись, а кое-где можно найти заводские пломбы и бумажные информационные таблички.
Восьмизначные цены на автомобили Lada уже встречаются: год назад за десять миллионов рублей пытались продавать аутентичный ВАЗ-2109, а сейчас цена выросла в полтора раза до 15 миллионов рублей.