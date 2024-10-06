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Опубликовано 06 октября 2024, 15:15
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В Тольятти старая «Нива» за год подорожала на семь миллионов рублей

Динамика повышения цен на аутентичный внедорожник впечатляет
В Тольятти старая «Нива» за год подорожала на семь миллионов рублей. На сайте бесплатных объявлений снова появился ВАЗ-2121 образца 1980 года. Речь идёт о «капсульной» машине с пробегом 220 километров: более 40 лет трёхдверка находится в одних руках, все документы в порядке, есть и современные, и оригинальные чёрные номера стандарта 1958 года. Сейчас за «Ниву» хотят выручить 30 миллионов рублей, а прошлой весной цена составляла 23 миллиона рублей!
В Тольятти старая «Нива» за год подорожала на семь миллионов рублей
© Auto.ru
Сергей Ильин
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Продавец пишет, что «с каждым годом такая машина будет только дорожать», и покупка заводского автомобиля является инвестицией. Свои слова доказывают постоянным повышением ставок: в начале 2017 года этот же автомобиль пытались продать за пять миллионов рублей, в мае 2023 года цена выросла до 23 миллионов рублей, а сейчас 30 миллионов рублей считают «правильной ценой».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Auto.ru

В активе внедорожника подтверждённая история, участие в юбилеях АвтоВАЗа и телевизионных роликах. Сервисную книжку автомобиля подписал создатель «Нивы» Петр Михайлович Прусов. Все эти годы ВАЗ-2121 хранился в сухом гараже, поэтому краска не выгорела, оригинальные резинотехнические изделия не рассохлись, а кое-где можно найти заводские пломбы и бумажные информационные таблички.

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Восьмизначные цены на автомобили Lada уже встречаются: год назад за десять миллионов рублей пытались продавать аутентичный ВАЗ-2109, а сейчас цена выросла в полтора раза до 15 миллионов рублей.

Источник:Auto.ru
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Lada
#Niva Legend
#Внедорожники