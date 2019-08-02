«Кладбище автомобилей» выставили на продажу

Собственник объявил о распродаже неделю назад и интерес автолюбителей уже превзошёл ожидания. Заметку растиражировали СМИ, так что дилеру пришлось обратиться к клиентам в социальной сети с просьбой... не звонить и не приезжать в магазин. Дело в том, что у площадки нет обслуживающего персонала, так что посмотреть на машину перед покупкой не удастся. Заявки на доступные лоты принимаются только по электронной почте.