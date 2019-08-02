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12:39

«Кладбище автомобилей» выставили на продажу

Компания Aspen Import Auto продаёт подержанные машины по 250 долларов

© Aspen Import Auto
В американском штате Колорадо владелец готов за бесценок расстаться с 73 старыми автомобилями, занимающими парковку. Заинтересованным стоит поторопиться: если транспортные средства не удастся реализовать до сентября, они отправятся на металлолом.

У низкой цены лотов есть объяснение: большая часть машин не на ходу, все без исключения требуют ремонта. Экспозиция в основном состоит из итальянских автомобилей — приобрести можно FIAT 124 Spider, X1/9, 850, 128, 131 , Alfa Romeo и Lancia 1966-1989 годов выпуска. Кроме того, на площадке можно увидеть тридцатилетние Subaru, Simca и даже Yugo. В Aspen Import Auto готовы пойти навстречу фанатам малолитражек и продать запасные части с брошенных машин.

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Фото: Aspen Import Auto

Причина, по которой стоянку решили освободить, прозаична: у дилера подходит к концу срок аренды. Если к сентябрю машины останутся на площадке, Aspen Import Auto придётся заниматься утилизацией за свой счёт.

Собственник объявил о распродаже неделю назад и интерес автолюбителей уже превзошёл ожидания. Заметку растиражировали СМИ, так что дилеру пришлось обратиться к клиентам в социальной сети с просьбой... не звонить и не приезжать в магазин. Дело в том, что у площадки нет обслуживающего персонала, так что посмотреть на машину перед покупкой не удастся. Заявки на доступные лоты принимаются только по электронной почте.

Источник: Aspen Import Auto