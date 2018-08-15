800-сильный «Гелик»-кабриолет продадут за 700 тысяч евро

Шведский горнолыжник Йон Олссон решил продать свой кабриолет, построенный на базе внедорожника Mercedes-Benz G500 4×4². Объявление о продаже машины появилось на немецком сайте Mobile.de. Цена — 699 тысяч евро (52,5 миллиона рублей).

Доработанный «Гелик» Олссон представил в июне. Внедорожник, изначально оснащенный двумя шноркелями, «люстрой» и экспедиционным багажником, лишился крыши, так как в таком виде он не помещался по высоте в гараж и подземные парковки Монако. Первоначальным тюнингом машины, купленной за 250 тысяч евро, занималось голландское ателье Absolute Motors.

Для открытого Mercedes-Benz G500 4×4² рассматривалось несколько вариантов крыши, но в финальном варианте решено было вообще отказаться от какого-либо верха.

Помимо внедорожника-кабриолета, в гараже Олссона есть Lamborgini Murcielago LP640, Lamborghini Huracan, Audi RS6 и гоночный прототип Rebellion.