Стало известно, когда до России доберется Omoda C5 с новым дизайном

Появление рестайлингового Omoda C5 в России анонсировали еще весной этого года, а в начале осени стало известно, что с обновлением модель станет похожа на «старший» С7. Главное изменение в экстерьере «пятерки» — новый дизайн элементов, из которых составлена радиаторная решетка (у нее по-прежнему нет рамки), и вид переднего бампера. На опубликованных ранее фотографиях можно было рассмотреть светодиодные ходовые огни, которые стали тоньше, и смещенную вниз надпись Omoda: с капота она переехала на планку, протянувшуюся между фарами. Салон пока не показали, но обновления могут произойти и там. А вот моторная гамма, скорее всего, останется прежней.