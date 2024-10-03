Стало известно, когда до России доберется Omoda C5 с новым дизайном

Стало известно, когда до России доберется Omoda C5 с новым дизайномОбновленный кроссовер не придется долго ждать
Вседорожник C5 в свое время стал первенцем китайского бренда Omoda на российском рынке. Сейчас кроссовер предлагается в нескольких версиях: с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил в связке с вариатором (привод у него передний) и с наддувным двигателем объемом 1,6 литра, развивающим 150 сил, который работает с семиступенчатым «роботом» (привод полный).
Появление рестайлингового Omoda C5 в России анонсировали еще весной этого года, а в начале осени стало известно, что с обновлением модель станет похожа на «старший» С7. Главное изменение в экстерьере «пятерки» — новый дизайн элементов, из которых составлена радиаторная решетка (у нее по-прежнему нет рамки), и вид переднего бампера. На опубликованных ранее фотографиях можно было рассмотреть светодиодные ходовые огни, которые стали тоньше, и смещенную вниз надпись Omoda: с капота она переехала на планку, протянувшуюся между фарами. Салон пока не показали, но обновления могут произойти и там. А вот моторная гамма, скорее всего, останется прежней.
Что касается упомянутого C7, то он станет флагманом линейки Omoda. Это кроссовер длиной 4,6 метра при колесной базе в 2,7 метра, а в движение его приводит знакомая связка турбомотора 1.6 и семиступенчатого «робота» с двумя сцеплениями. В России новинку предложат с передним и полным приводом. Старт продаж намечен на 2025 года.