Omoda начала продажи большого кроссовера C9, но сюрприза не вышло

У Omoda C9 и Exeed RX одинаковые кузова, а отличия сводятся к шильдикам и логотипам. Однако южноафриканский кроссовер чуть ниже российского: дорожный просвет уменьшен на два сантиметра. Также в гамме есть переднеприводная версия, тогда как в нашей стране полный привод обязателен. Наконец, в ЮАР нет нужды дефорсировать двигатель, поэтому «турбочетвёрка» 2.0 выдаёт 261 силу и 400 Нм.