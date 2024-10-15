Электрический кроссовер Omoda задерживается по пути в Россию, и вот почему

Модель Omoda E5 ждали на российском рынке еще во втором квартале 2024 года, но продажи не стартовали до сих пор

Omoda пересматривает планы по запуску электрического кроссовера в России. Модель Omoda E5 ждали на российском рынке еще полгода назад, однако прошло лето и половина осени, а кроссовер так и не поступил в продажу. «Российская газета» выяснила, что Omoda не спешит запускать E5 в нашей стране: в компании журналистам заявили, что «не готовы обозначить точные сроки появления модели», а причина тому — изменившиеся рыночные условия. Решение по этой модели будет принято не раньше весны следующего года.