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Опубликовано 15 октября 2024, 17:01
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Электрический кроссовер Omoda задерживается по пути в Россию, и вот почему

Модель Omoda E5 ждали на российском рынке еще во втором квартале 2024 года, но продажи не стартовали до сих пор
Omoda пересматривает планы по запуску электрического кроссовера в России. Модель Omoda E5 ждали на российском рынке еще полгода назад, однако прошло лето и половина осени, а кроссовер так и не поступил в продажу. «Российская газета» выяснила, что Omoda не спешит запускать E5 в нашей стране: в компании журналистам заявили, что «не готовы обозначить точные сроки появления модели», а причина тому — изменившиеся рыночные условия. Решение по этой модели будет принято не раньше весны следующего года.
Электрический кроссовер Omoda задерживается по пути в Россию, и вот почему
© Omoda
Лиза Будрина

E5 — это электрическая версия топливного кроссовера C5, который в России уже продается. Электрокар оснащается 225-сильным мотором, установленным на передней оси, и батареей емкостью 61 киловатт-час. С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 7,8 секунды и проезжает на одном заряде до 430 километров. Пополнить запас энергии от 30 до 80 процентов можно за полчаса. Ранее Omoda делилась и другими показателями, в частности, коэффициентом аэродинамического сопротивления, который составляет 0,293. Тормозной путь электрокара со ста километров в час равен 36 метрам.

© Omoda

В настоящее время в Omoda «анализируют экономическую целесообразность» запуска электрического E5 в нынешних условиях рынка.

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Между тем, Omoda E5 уже успели показать в закрытом режиме только для участников российского фан-клуба китайской марки. От С5 с ДВС электрическая версия отличается заглушкой на месте радиаторной решетки, блоками головного света с тремя дополнительными полосками и иным дизайном нижней части бампера с вертикальными планками.

В планах Omoda на российский рынок сейчас значатся две новинки. Первая — это обновленный C5, у которого будет новый дизайн радиаторной решетки, более тонкая оптика и слегка модернизированные бамперы. Вторая — это флагманский кроссовер C7. Известно, что его длина составит 4,6 метра при колесной базе в 2,7 метра, а предложат его со связкой турбомотора 1.6 и семиступенчатого «робота» с двумя сцеплениями, привод будет полным. Старт продаж намечен на 2025 года.