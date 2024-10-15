Электрический кроссовер Omoda задерживается по пути в Россию, и вот почему

Электрический кроссовер Omoda задерживается по пути в Россию, и вот почемуМодель Omoda E5 ждали на российском рынке еще во втором квартале 2024 года, но продажи не стартовали до сих пор
E5 — это электрическая версия топливного кроссовера C5, который в России уже продается. Электрокар оснащается 225-сильным мотором, установленным на передней оси, и батареей емкостью 61 киловатт-час. С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 7,8 секунды и проезжает на одном заряде до 430 километров. Пополнить запас энергии от 30 до 80 процентов можно за полчаса. Ранее Omoda делилась и другими показателями, в частности, коэффициентом аэродинамического сопротивления, который составляет 0,293. Тормозной путь электрокара со ста километров в час равен 36 метрам.
В настоящее время в Omoda «анализируют экономическую целесообразность» запуска электрического E5 в нынешних условиях рынка.
Между тем, Omoda E5 уже успели показать в закрытом режиме только для участников российского фан-клуба китайской марки. От С5 с ДВС электрическая версия отличается заглушкой на месте радиаторной решетки, блоками головного света с тремя дополнительными полосками и иным дизайном нижней части бампера с вертикальными планками.
В планах Omoda на российский рынок сейчас значатся две новинки. Первая — это обновленный C5, у которого будет новый дизайн радиаторной решетки, более тонкая оптика и слегка модернизированные бамперы. Вторая — это флагманский кроссовер C7. Известно, что его длина составит 4,6 метра при колесной базе в 2,7 метра, а предложат его со связкой турбомотора 1.6 и семиступенчатого «робота» с двумя сцеплениями, привод будет полным. Старт продаж намечен на 2025 года.