Omoda и Jaecoo привезут в Россию три новых кроссовера с ДВС

Omoda и Jaecoo привезут в Россию три новых кроссовера с ДВСПоявились подробности о новинках, которые китайские марки готовят для российского рынка
Как выяснили журналисты, Chery внесла изменения в свои планы по обновлению модельного ряда принадлежащих ей брендов в России. Если ранее в приоритете были гибридные и электрические автомобили, но после октябрьского повышения утилизационного сбора на первый план вышли новинки с традиционными силовыми установками.
Первая из них, рестайлинговая Omoda C5 с обновленным дизайном экстерьера, уже рассекречена. Ей досталась новая радиаторная решетка с иным рисунком (но по-прежнему безрамочная), более тонкая оптика и модернизированные бамперы. Нововведений в технический части не ожидается, а вот цена может подрасти: C5 уже прибавил 50 тысяч рублей и, скорее всего, в ближайшее время подорожает еще заметнее. На опубликованных ранее фотографиях можно было заметить смещенную вниз надпись Omoda: с капота она переехала на планку, протянувшуюся между фарами. Салон пока не показали, но обновления могут произойти и там.
«Старший» Omoda C7, который ждут в первом полугодии 2025-го, тоже показали на официальных фотографиях. У кроссовера, который станет флагманом линейки в России, передняя подвеска типа Макферсон, а сзади — независимая мгогорычажка. C7 на 221 миллиметр длиннее, на 42 миллиметра шире и на 85 миллиметров выше C5.
Оснащается C7 бензиновым двигателем 1.6 Acteco, мощность которого пока не обнародовали, а пару ему составит семиступенчатая роботизированная коробка передач с двойным мокрым сцеплением. Привод может быть как передним, так и полным.
Jaecoo J5 силуэтом напоминает Range Rover Evoque — у кроссоверов схожа линия крыши и остекления сзади, — а в салоне у него вертикальный планшет и отдельная цифровая «приборка». Под капотом — 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 197 лошадиных сил. Этой новинке обещана полноприводная модификация.
Jaecoo J5 появится у дилеров в первой половине следующего года.