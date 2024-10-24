Omoda и Jaecoo привезут в Россию три новых кроссовера с ДВС

Как выяснили журналисты, Chery внесла изменения в свои планы по обновлению модельного ряда принадлежащих ей брендов в России. Если ранее в приоритете были гибридные и электрические автомобили, но после октябрьского повышения утилизационного сбора на первый план вышли новинки с традиционными силовыми установками.

Первая из них, рестайлинговая Omoda C5 с обновленным дизайном экстерьера, уже рассекречена. Ей досталась новая радиаторная решетка с иным рисунком (но по-прежнему безрамочная), более тонкая оптика и модернизированные бамперы. Нововведений в технический части не ожидается, а вот цена может подрасти: C5 уже прибавил 50 тысяч рублей и, скорее всего, в ближайшее время подорожает еще заметнее. На опубликованных ранее фотографиях можно было заметить смещенную вниз надпись Omoda: с капота она переехала на планку, протянувшуюся между фарами. Салон пока не показали, но обновления могут произойти и там.