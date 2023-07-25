В России подорожали автомобили Omoda

Обе модели, доступные россиянам, выросли в цене на 50 тысяч рублей вне зависимости от исполнения

Компания Omoda подняла стоимость своих автомобилей в России. В гамму принадлежащей китайской Chery марки пока выходят только две модели — кроссовер C5 и седан S5. В июле стоимость обеих увеличилась на 50 тысяч рублей во всех имеющихся комплектациях, что равно 1,6-2,3 процента от прежней цены. Вместе с тем с официального сайта бренда исчез Omoda C5 2022 года выпуска: теперь покупателям предлагаются автомобили только 2023-го.