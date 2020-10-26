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Посмотрите на уникальный Ferrari Omologata

Суперкар построен в единственном экземпляре

Ferrari Omologata © @muccrisp | instagram.com
Алексей Носаченко
Представленный месяц назад суперкар Ferrari Omologata уже сфотографировали в центре Мюнхена. За создание эксклюзивной двухдверки отвечало отделение Ferrari Special Project, для которого этот проект стал юбилейным, десятым по счету на базе машин с переднемоторной компоновкой и двигателем V12.

Коллекционное купе, построенное в единственном экземпляре, основано на 812 Superfast — но от донора здесь остались только лобовое стекло и фары. Всё остальное изготовлено по индивидуальным эскизам и должно воскрешать в памяти образы винтажных гоночных Ferrari, например, Ferrari 250 LM и 250 GTO. Ностальгические нотки присутствуют и в салоне.

Внутри можно найти декоративные вставки с эффектом потрескавшейся краски и отделкой «под кованый металл», спортивные кресла с комбинированной обивкой из синей кожи и джинсовой ткани Aunde, дополненные четырёхточечными ремнями безопасности. Кроме того, в оформлении интерьера Омологаты используется углепластик.

Феррари ничего не рассказала о технической начинке суперкара. Вероятнее всего, она идентична 812 Superfast, а значит в распоряжении владельца машины — мотор V12 6.5 мощностью 800 лошадиных сил плюс семиступенчатый «робот» F1 DCT и полноуправляемое шасси.