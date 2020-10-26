Посмотрите на уникальный Ferrari Omologata

Коллекционное купе, построенное в единственном экземпляре, основано на 812 Superfast — но от донора здесь остались только лобовое стекло и фары. Всё остальное изготовлено по индивидуальным эскизам и должно воскрешать в памяти образы винтажных гоночных Ferrari, например, Ferrari 250 LM и 250 GTO. Ностальгические нотки присутствуют и в салоне.