Посмотрите на уникальный Ferrari Omologata

Коллекционное купе, построенное в единственном экземпляре, основано на 812 Superfast — но от донора здесь остались только лобовое стекло и фары. Всё остальное изготовлено по индивидуальным эскизам и должно воскрешать в памяти образы винтажных гоночных Ferrari, например, Ferrari 250 LM и 250 GTO. Ностальгические нотки присутствуют и в салоне.
Внутри можно найти декоративные вставки с эффектом потрескавшейся краски и отделкой «под кованый металл», спортивные кресла с комбинированной обивкой из синей кожи и джинсовой ткани Aunde, дополненные четырёхточечными ремнями безопасности. Кроме того, в оформлении интерьера Омологаты используется углепластик.
Феррари ничего не рассказала о технической начинке суперкара. Вероятнее всего, она идентична 812 Superfast, а значит в распоряжении владельца машины — мотор V12 6.5 мощностью 800 лошадиных сил плюс семиступенчатый «робот» F1 DCT и полноуправляемое шасси.