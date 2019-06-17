Land Rover нашел в России Discovery с пробегом 1 000 000 километров

Внедорожник много путешествовал по России: он побывал не только на Байкале, но еще и участвовал в пробеге к Тюмени и Салехарду, а также несколько раз ездил на Кавказ. Кроме того, машину многократно задействовали в национальных отборах Camel Trophy и многочисленных роуд-шоу.

«Диско» находится в хорошем техническом состоянии: все агрегаты работают, а обслуживанием автомобиля владелец занимается самостоятельно. Сейчас Трофименко проводит реставрацию салона.