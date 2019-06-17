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19:06

Land Rover нашел в России Discovery с пробегом 1 000 000 километров

В 1990-х автомобиль участвовал в Camel Trophy

Компания Land Rover показала 29-летний внедорожник Discovery с пробегом 1 000 153 километра. Он стал частью проекта «Несокрушимые», в рамках которого владельцы машин марки, проехавших свыше 500 тысяч километров, будут рассказывать о своих автомобилях.
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«Диско» принадлежит председателю национального оргкомитета Camel Trophy и коллекционеру британских исторических автомобилей Сергею Трофименко. За руль внедорожника он сел в 1990-м – тогда Discovery был доставлен на Байкал для участия в первом на территории СССР соревнования Camel Trophy. После этого Трофименко выкупил машину у производителя, оставив ее для личного использования.

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Внедорожник много путешествовал по России: он побывал не только на Байкале, но еще и участвовал в пробеге к Тюмени и Салехарду, а также несколько раз ездил на Кавказ. Кроме того, машину многократно задействовали в национальных отборах Camel Trophy и многочисленных роуд-шоу.

«Диско» находится в хорошем техническом состоянии: все агрегаты работают, а обслуживанием автомобиля владелец занимается самостоятельно. Сейчас Трофименко проводит реставрацию салона.

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