Honda воскресит гибрид Insight, который теперь станет седаном

Компания Honda намерена вернуть на рынок гибридную модель Insight, которая три года назад была снята с конвейера из-за плохих продаж. Прототип этого автомобиля покажут на моторшоу в Детройте, запланированном на середину января следующего года.

Судя по первым изображениям прототипа Insight, модель третьего поколения вместо пятидверки станет седаном с сильно покатой линией крыши. Как говорят в «Хонде», гибриду добавят «премиальности», а сама модель в линейке бренда расположится на ступеньку выше Civic.

Седан Honda Insight будет комплектоваться гибридной силовой установкой с двумя электромоторами. Технические характеристики не сообщаются. Производитель лишь уточнил, что показатели расхода топлива окажутся «на уровне основных конкурентов».

Модель второго поколения комплектовалась 1,3-литровой «четверкой» мощностью 98 сил, 10-киловаттным электромотором, комплектом никель-металлгидридных батарей и вариатором. Такая машина выпускалась с 2009 года, на момент выхода являясь самым доступным гибридом на рынке США.

Выпуск нового Insight является частью плана «Хонды» по расширению модельного ряда «электрофицированных» моделей. К 2030 году глобальная линейка марки на две трети будет состоять из таких машин.