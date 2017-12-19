Предвестника модели покажут в январе следующего года

Пульс

Honda воскресит гибрид Insight, который теперь станет седаном

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19 декабря 2017

Компания Honda намерена вернуть на рынок гибридную модель Insight, которая три года назад была снята с конвейера из-за плохих продаж. Прототип этого автомобиля покажут на моторшоу в Детройте, запланированном на середину января следующего года.

[Что бывает, когда место V8 занимает электромотор и наоборот](https://motor.ru/selector/v8vselectroengine.htm)

Что бывает, когда место V8 занимает электромотор и наоборот

Судя по первым изображениям прототипа Insight, модель третьего поколения вместо пятидверки станет седаном с сильно покатой линией крыши. Как говорят в «Хонде», гибриду добавят «премиальности», а сама модель в линейке бренда расположится на ступеньку выше Civic.

Седан Honda Insight будет комплектоваться гибридной силовой установкой с двумя электромоторами. Технические характеристики не сообщаются. Производитель лишь уточнил, что показатели расхода топлива окажутся «на уровне основных конкурентов».

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Модель второго поколения комплектовалась 1,3-литровой «четверкой» мощностью 98 сил, 10-киловаттным электромотором, комплектом никель-металлгидридных батарей и вариатором. Такая машина выпускалась с 2009 года, на момент выхода являясь самым доступным гибридом на рынке США.

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Выпуск нового Insight является частью плана «Хонды» по расширению модельного ряда «электрофицированных» моделей. К 2030 году глобальная линейка марки на две трети будет состоять из таких машин.

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