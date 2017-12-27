Китайская компания станет акционером шведского производителя грузовиков

Пульс

Geely купит долю в еще одном Volvo

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27 декабря 2017

Китайская компания Geely, которая владеет марками Volvo, Proton и Lotus, покупает 8,2-процентную долю шведского производителя грузовиков AB Volvo. Об этом сообщает агентство Reuters.

[Грузовые машины, которые не остановит никакое бездорожье](https://motor.ru/selector/trucktrial.htm)

Грузовые машины, которые не остановит никакое бездорожье

Акции компания получит от инвестиционной фирмы Cevian Capital, в которой отметили, что в Geely самостоятельно сделали запрос на приобретение актива. Сумма сделки оценивается примерно в 3,3 миллиарда долларов (по другим данным в 3,8 миллиарда долларов).

Комментируя сделку, в Geely отметили, что в планы компании не входит объединение Volvo Cars и AB Volvo в одну фирму. Автопроизводители разделились в 1999 году.

Производитель легковых автомобилей Volvo перешел под контроль Geely в 2010 году. Шведскую компанию китайцы купили у Ford. Сумма сделки тогда составила 1,8 миллиарда долларов. Вместе с Geely компания Volvo уже разработала модульную платформу для компактных моделей – CMA. Это шасси использовалось при создании кроссовера XC40.

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