Geely купит долю в еще одном Volvo

Китайская компания Geely, которая владеет марками Volvo, Proton и Lotus, покупает 8,2-процентную долю шведского производителя грузовиков AB Volvo. Об этом сообщает агентство Reuters.

Акции компания получит от инвестиционной фирмы Cevian Capital, в которой отметили, что в Geely самостоятельно сделали запрос на приобретение актива. Сумма сделки оценивается примерно в 3,3 миллиарда долларов (по другим данным в 3,8 миллиарда долларов).

Комментируя сделку, в Geely отметили, что в планы компании не входит объединение Volvo Cars и AB Volvo в одну фирму. Автопроизводители разделились в 1999 году.

Производитель легковых автомобилей Volvo перешел под контроль Geely в 2010 году. Шведскую компанию китайцы купили у Ford. Сумма сделки тогда составила 1,8 миллиарда долларов. Вместе с Geely компания Volvo уже разработала модульную платформу для компактных моделей – CMA. Это шасси использовалось при создании кроссовера XC40.