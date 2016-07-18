В линейке BMW 1-Series появился седан

Компания BMW официально представила серийный седан 1-Series. Модель была разработана немецкой компанией совместно с китайским автопроизводителем Brilliance. Сборку четырехдверки наладят в КНР на совместном предприятии BMW и Brilliance — BMW Brilliance Automotive Ltd.

Седан 1-Series разрабатывался специально для китайского рынка. Созданием модели занимались как специалисты из штаб-квартиры BMW в Германии, так и китайские инженеры. Дорожные тесты четырехдверки проводили в разных регионах Китая при различных погодных условиях и на дорогах любого качества.

Никаких технических подробностей о седане 1-Series в BMW не привели. Издание Motor1 предполагает, что модель построена на переднеприводной платформе UKL, которая лежит в основе последних новинок MINI, а также компактвэнов BMW 2-Series Active Tourer и Gran Tourer.

В издании CarAdvice также предполагают, что в основе новинки лежит шасси UKL, но с рядом доработок для китайского рынка.

О моторах, коробках передач, комплектациях и ценах седана 1-Series в BMW данные не предоставили. Также пока неизвестно, будет ли модель продаваться за пределами Китая.

Концептуальным предвестником седана BMW 1-Series является прототип Concept Compact Sedan, Концепт-кар дебютировал в ноябре 2015 года на автосалоне в Гуанчжоу.