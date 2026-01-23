Опасная неисправность обнаружена у десятков тысяч Hyundai

Программное обеспечение для медиасистемы автомобилей можно будет обновить посредством беспроводной сети. Также автовладельцы смогут обратиться для этого к дилерам.

«Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщило об отзыве 83 877 автомобилей в США из-за того, что на приборной панели может не отображаться важная информация о безопасности, такая как показания спидометра или указателя уровня топлива», — отмечается в сообщении Reuters.

Издание Autoblog уточняет, что проблема с гаснущими дисплеями затронуло автомобили Genesis G80, GV60, GV70 и GV80 2025−2026 годов. Из-за программной ошибки с записью данных дисплеи приборной панели могут периодически перезагружаться и гаснуть, потенциально на 5−10 секунд, лишая водителей важной информации и увеличивая риск аварии. До объявления отзывной кампании неисправность проявилась на 237 автомобилях.