Представлена обновленная Opel Astra

Обновленная «Астра» появится на европейском рынке с новой «турботройкой» объемом 1,2 литра в трех вариантах форсировки: 110, 130 или 145 лошадиных сил. Кроме того, автомобилю теперь положен и турбомотор 1.4 с тремя цилиндрами, который выдает 145 сил и 236 Нм момента. Младший двигатель сочетается только с «механикой», старший — с вариатором разработки GM.

Еще одно новшество – полуторалитровый дизельный двигатель мощность 105 или 122 лошадиные силы. Пару ему составляет шестиступенчатая механическая коробка передач, а для более мощной версии предусмотрен также девятидиапазонный «автомат».