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16:56

Представлена обновленная Opel Astra

Новинка сохранила агрегаты GM и прежнюю платформу

Семейство Opel Astra пережило плановую модернизацию. Наибольшие изменения произошли в моторной гамме, хотя все двигатели и трансмиссии были предоставлены бывшим владельцем бренда, концерном General Motors.
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Внешне обновленную Astra можно отличить от дореформенной модели по бамперам, новому рисунку радиаторной решетки и наличию автоматических щитков, которые меняют положение для лучшей аэродинамики. Кроме того, в Opel поработали над днищем автомобиля, под которым располагаются многочисленные подкрылки, снижающие завихрения воздуха. В результате такой модернизации коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля снизился с 0,30 до 0,26 у хэтчбека и до 0,25 – у Astra в кузове универсал.

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Обновленная «Астра» появится на европейском рынке с новой «турботройкой» объемом 1,2 литра в трех вариантах форсировки: 110, 130 или 145 лошадиных сил. Кроме того, автомобилю теперь положен и турбомотор 1.4 с тремя цилиндрами, который выдает 145 сил и 236 Нм момента. Младший двигатель сочетается только с «механикой», старший — с вариатором разработки GM.

Еще одно новшество – полуторалитровый дизельный двигатель мощность 105 или 122 лошадиные силы. Пару ему составляет шестиступенчатая механическая коробка передач, а для более мощной версии предусмотрен также девятидиапазонный «автомат».

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Изменения затронули и салон. На приборной панели появился дисплей с виртуальной шкалой скорости, а управление мультимедийной системой осуществляется с помощью экрана диагональю восемь дюймов. Также были модернизированы камеры, а в списке доступного оборудования появилась беспроводная зарядка для смартфонов.

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Инженеры доработали шасси, что позволило сделать автомобиль более комфортными во время движения. В частности, Opel Astra получила новые амортизаторы, а за доплату можно приобрести спорт-пакет со спортивными настройками подвески и более чутким рулевым управлением.

У европейских дилеров Opel Astra появится осенью, а до России модель в ближайшем будущем не доберется. Впрочем, не исключено, что нынешний владелец бренда, PSA, выведет «Астру» на наш рынок после смены поколения в 2021 году.

Источник: Opel
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