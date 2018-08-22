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22 августа 11:23

Opel показал, как будут выглядеть новые модели

Компания представила прототип, выполненный в новой стилистике

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Компания Opel представила электрический концепт-кар GT X Experimental, демонстрирующий новый язык дизайна марки, основанный на концепции «выразительности и чистоты». Ключевыми элементами стилистики будущих моделей Opel станет так называемый «компас», дизайн передней часть кузова под названием Vizor и приборная панель Pure Panel.

Длина Opel GT X Experimental составляет 4063 миллиметра, ширина — 1830, высота с антенной — 1528 миллиметров. Колесная база кроссовера насчитывает 2625 миллиметров. Кузов прототипа выкрашен преимущественно в светло-серый, с акцентами желтого и черно-синего цвета.

Главной особенностью передней части кузова стал стилистический элемент Vizor. Это единая панель из затемненного плексигласа, под которой находится светящийся логотип бренда, матричные светодиодные фары, дневные ходовые огни, камеры и сенсоры системы автономного управления. Они также формируют тот самый «компас»: в центре располагается логотип, север и юг задают центральная «складка» капота и выштамповка на бампере, запад и восток — стреловидные дневные ходовые огни.

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Интерьер концепт-кара производитель описывает как «визуальную и цифровую детоксикацию». Его центральный элемент — стеклянная Pure Panel, которая объединяет приборную панель и дисплей информационно-развлекательной системы. С двух сторон от передней панели установлены два небольших экрана — на них транслируется картинка с боковых камер, выполняющих роль зеркал. Вентиляционные отверстия скрыты, чтобы не нарушать общую идею минимализма.

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Opel GT X Experimental оснащен электрической силовой установкой, питающейся от компактного блока литий-ионных аккумуляторов емкостью 50 киловатт-часов. Запас хода и динамические характеристики концепт-кара пока не сообщаются.

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