Первой новую внешность получит Corsa следующего поколения

Пульс

Opel придумал новый язык дизайна будущих моделей

F07c02e0aecfa960f1f05ce5f327aaa247f87830
11 июля 2018

Отличительной чертой новых моделей Vauxhall (Opel) станет стилистический элемент под названием Vizor, который объединит фальшрадиаторную решетку и головное освещение в единое целое. Дебютирует новый дизайн передней части кузова на компактном хэтчбеке Corsa следующего поколения. Об этом сообщает Autocar.

[Машины, которые мы потеряли: каких моделей Opel и Chevrolet лишилась Россия](https://motor.ru/selector/lostopel.htm)

Машины, которые мы потеряли: каких моделей Opel и Chevrolet лишилась Россия

Новая стилистика разработана сотрудниками центра дизайна Vauxhall-Opel, расположенного в Рюссельхайме. Она призвана стать символом перехода Opel под крыло группы PSA Peugeot Citroen, который для всех будущих моделей будет использовать концепцию «чистоты и выразительности».

Одновременно с созданием Vizor в Opel разработали новую полностью стеклянную приборную панель, которая получила название Pure Panel. По словам шеф-дизайнера марки Марка Адамса, перед его командой стояла задача избавиться от сложных стилистических решений и вывести на передний план тему «чистоты».

Приборная панель Pure Panel.

Приборная панель Pure Panel.

Opel вошел в состав группы PSA Peugeot Citroen весной 2017 года. Французский производитель купил компанию Opel и ее британское подразделение Vauxhall за 2,2 миллиарда евро. Россию марка покинула в 2015 года. Тогдашний владелец, концерн General Motors, не захотел инвестировать в рынок с неясными перспективами.

Вернись, я все прощу!

Девять автомобилей, которые обязаны вернуться в Россию вслед за Nissan Juke

Теги:
Opel
Новости по теме
23 мая 2018
Opel отмечает 90-летний рекорд скорости. Посмотрите, как это было
6 апреля 2018
Обновленный Opel Astra: первые изображения
21 марта 2018
Opel возродил спортивную «Корсу»
17 января 2018
Новый владелец «Опеля» заставит компанию пропустить Женевский автосалон