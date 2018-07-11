Opel придумал новый язык дизайна будущих моделей

Отличительной чертой новых моделей Vauxhall (Opel) станет стилистический элемент под названием Vizor, который объединит фальшрадиаторную решетку и головное освещение в единое целое. Дебютирует новый дизайн передней части кузова на компактном хэтчбеке Corsa следующего поколения. Об этом сообщает Autocar.

Новая стилистика разработана сотрудниками центра дизайна Vauxhall-Opel, расположенного в Рюссельхайме. Она призвана стать символом перехода Opel под крыло группы PSA Peugeot Citroen, который для всех будущих моделей будет использовать концепцию «чистоты и выразительности».

Одновременно с созданием Vizor в Opel разработали новую полностью стеклянную приборную панель, которая получила название Pure Panel. По словам шеф-дизайнера марки Марка Адамса, перед его командой стояла задача избавиться от сложных стилистических решений и вывести на передний план тему «чистоты».

Приборная панель Pure Panel.

Opel вошел в состав группы PSA Peugeot Citroen весной 2017 года. Французский производитель купил компанию Opel и ее британское подразделение Vauxhall за 2,2 миллиарда евро. Россию марка покинула в 2015 года. Тогдашний владелец, концерн General Motors, не захотел инвестировать в рынок с неясными перспективами.