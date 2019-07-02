В сети появились изображения новой модели Opel для России

Автомобиль построен на той же платформе, что и знакомые российскому рынку модели Citroen Berlingo и Peugeot Partner. Судя по всему, на наш рынок привезут две версии: стандартную с колесной базой 2 780 миллиметров и удлиненную с базой 2 970 миллиметров. Скорее всего, вторая модификация в качестве опции получит третий ряд сидений.

Пока информации о старте производства или о технических особенностях автомобиля нет. На европейском рынке Combo Life доступен с 1,5-литровым дизельным мотором отдачей 130 лошадиных сил и с бензиновым объемом 1,2 литра и аналогичной мощностью. В пару к этим двигателям предлагают пяти- и шестиступенчатые механические коробки передач, также к заказу доступен восьмидиапазонный «автомат». Минивэн в базовой комплектации можно приобрести в Германии за 21 645 евро (1 547 486 рублей по текущему курсу).