Новый Porsche 911 получил версию без крыши

Впервые для кабриолета Porsche 911 предложена адаптивная подвески Porsche Active Suspension Management (PASM) с укороченными и более жесткими пружинами, усиленными стабилизаторами и заниженным на 10 миллиметров дорожным просветом. Кроме того, 911 Cabriolet получил «мокрый» режим работы управляющей электроники Wet Mode, в котором открываются воздушные заслонки для создания большей прижимной силы, меняется алгоритм работы двигателя, а в случае с Carrera 4S и полного привода. Система анализирует интенсивность биение воды в колесных арках и может рекомендовать водителю активировать соответствующий профиль в настройках.