В России появятся две новых китайских марки Ora и Wey

Обе новые для российского рынка марки принадлежат Great Wall

Для России подтверждены две новые автомобильные марки, принадлежащие китайскому Great Wall. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев. По его словам, к выходу на российский рынок готовятся Ora и Wey — причем обе они появятся до конца 2023 года. Ora будет представлена в нашей стране электромобилями, а Wey — гибридными кроссоверами. Стоит отметить, что оба этих бренда некоторое время назад добрались и до Европы.