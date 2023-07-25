В России появятся две новых китайских марки Ora и Wey

В России появятся две новых китайских марки Ora и WeyОбе новые для российского рынка марки принадлежат Great Wall
Для России подтверждены две новые автомобильные марки, принадлежащие китайскому Great Wall. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев. По его словам, к выходу на российский рынок готовятся Ora и Wey — причем обе они появятся до конца 2023 года. Ora будет представлена в нашей стране электромобилями, а Wey — гибридными кроссоверами. Стоит отметить, что оба этих бренда некоторое время назад добрались и до Европы.
Great Wall зарегистрировала бренд Ora в России еще в 2021 году. В самом концерне марку Ora называют «одним из лидеров сегмента электромобилей в Китае», поэтому его выход на глобальный рынок — шаг вполне логичный. Какая именно модель будет продаваться в России, пока неизвестно.
На сегодняшний Ora представлена двумя моделями, Good Cat (в том числе в исполнении GT), Lightning Cat и Ballet Cat. Все они выполнены в специфическом ретро-дизайне: например, Ballet Cat напоминает классический Volkswagen Bettle, а в Lightning Cat проглядываются черты Porsche. Good Cat GT и Lighting Cat ранее дебютировали в Европе, так что можно предположить, что к экспорту в Россию готовят одну из этих моделей (или даже обе).
О Wey информации чуть больше. Еще в начале этого года в России был замечен Wey Mocha — гибридный кроссовер с 476-сильной установкой на базе 2,0-литрового ДВС. По габаритам эта модель сопоставима с Changan Uni-K, который уже продается на российском рынке. Так что, скорее всего, в Россию привезут именно Mocha.
Между тем, еще в 2022 году в России запатентовали концептуальную модель Wey под названием Yuanmeng. Она бы пришлась россиянам по душе, так как внешне напоминает советую «Победу».