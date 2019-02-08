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11:33

Mazda представила юбилейный MX-5

Спецверсия выпущена в честь 30-летия модели

Юбилейная версия Mazda MX-5 — MX-5 30th Anniversary Edition, посвященная 30-летию модели, дебютировала в Чикаго. Двухдверка получила эксклюзивный цвет кузова и оснащение. Тираж выпуска спецверсии составит три тысячи экземпляров.

Mazda MX-5 30th Anniversary Edition выкрашена в оранжевый цвет под названием Racing Orange. Родстер комплектуется разработанными специального для него коваными алюминиевыми колесами Rays ZE40 RS30, амортизаторами Bilstein и механическим дифференциалом повышенного трения (только для автомобилей с «механикой»), сиденьями Recaro с комбинированной отделкой кожей и алькантарой, тормозными суппортами Brembo спереди и Nissin сзади.

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В оснащение двухдверки также входит мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема Bose c девятью динамиками, а также табличка с указанием номер автомобиля в серии.

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По технике изменений нет. MX-5 по-прежнему оснащается двухлитровым «атмосферником» Skyactiv-G, мощность которого составляет 184 силы и 205 Нм момента. Некоторые модификации для Европы комплектуются 1,5-литровым мотором с отдачей 132 силы (152 Нм момента). Коробка — шестиступенчатая «механика» или «автомат».

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