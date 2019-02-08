Mazda представила юбилейный MX-5

Mazda MX-5 30th Anniversary Edition выкрашена в оранжевый цвет под названием Racing Orange. Родстер комплектуется разработанными специального для него коваными алюминиевыми колесами Rays ZE40 RS30, амортизаторами Bilstein и механическим дифференциалом повышенного трения (только для автомобилей с «механикой»), сиденьями Recaro с комбинированной отделкой кожей и алькантарой, тормозными суппортами Brembo спереди и Nissin сзади.
В оснащение двухдверки также входит мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема Bose c девятью динамиками, а также табличка с указанием номер автомобиля в серии.
По технике изменений нет. MX-5 по-прежнему оснащается двухлитровым «атмосферником» Skyactiv-G, мощность которого составляет 184 силы и 205 Нм момента. Некоторые модификации для Европы комплектуются 1,5-литровым мотором с отдачей 132 силы (152 Нм момента). Коробка — шестиступенчатая «механика» или «автомат».