Mazda представила юбилейный MX-5

Mazda MX-5 30th Anniversary Edition выкрашена в оранжевый цвет под названием Racing Orange. Родстер комплектуется разработанными специального для него коваными алюминиевыми колесами Rays ZE40 RS30, амортизаторами Bilstein и механическим дифференциалом повышенного трения (только для автомобилей с «механикой»), сиденьями Recaro с комбинированной отделкой кожей и алькантарой, тормозными суппортами Brembo спереди и Nissin сзади.