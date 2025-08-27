Новости
В Петербурге пройдет юбилейный фестиваль Original Meet

Original Meet — это образ жизни, несущий в себе дух субкультур и моды 70-х, представленный в выставочно-фестивальном формате
6 и 7 сентября в Санкт-Петербурге состоится десятый юбилейный фестиваль классических и кастомных автомобилей и мотоциклов Original Meet. В программе: выставка автомобилей и мотоциклов, авто- и мотошоу, тематический маркет, фудкорт и выступления музыкантов.
В Петербурге пройдет юбилейный фестиваль Original Meet
© Пресс-служба Original Meet
Редакция «Мотора»

Основная часть фестиваля — экспозиция автомобилей и мотоциклов от энтузиастов и ведущих коллекционеров из России и ближайших стран, автошоу с ведущим, кубок строителей мотоциклов, фудкорт с барбекю, тематический маркет, и, конечно, музыкальный гиг с лайв-выступления рок-музыкантов.

Ежегодные участники фестиваля — это автомобильные энтузиасты, коллекционеры, кастом-мастерские, музыканты, уличные бренды, барбершопы, тату-студии, художники, бары и представители стрит-фуда. Каждый год Original Meet собирает более 5000 ценителей ретрокаров, кастомных проектов, американской эстетики 70-х годов и гаражного рока.

© Пресс-служба Original Meet

В этом году в лайн-ап вошли артисты Ник Брусковский & Super Collection Orchestra, SHIRRA, Cops On Acid, Pure phasers , Гипер-Змей по имени Хлыст и Iron Sect и ряд диджеев.

Во второй раз пройдет кубок строителей мотоциклов Builders Cup — специальная зона, посвященная кастомным мотоциклам. Участники поборются за победу в нескольких номинациях: «Лучший мотоцикл выставки», «Лучший ретро-мотоцикл» и «Дьявол в деталях».

© Пресс-служба Original Meet

На фестивале будет представлен обширный фудкорт с бургерами, хот-догами и другими блюдами.

Когда: 6 и 7 сентября, с 12 до 22:00

Где: ул. Красного Текстильщика, 10 - 12, общественно-деловой квартал “10/12”

