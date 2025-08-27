В Петербурге пройдет юбилейный фестиваль Original Meet

Основная часть фестиваля — экспозиция автомобилей и мотоциклов от энтузиастов и ведущих коллекционеров из России и ближайших стран, автошоу с ведущим, кубок строителей мотоциклов, фудкорт с барбекю, тематический маркет, и, конечно, музыкальный гиг с лайв-выступления рок-музыкантов.

Ежегодные участники фестиваля — это автомобильные энтузиасты, коллекционеры, кастом-мастерские, музыканты, уличные бренды, барбершопы, тату-студии, художники, бары и представители стрит-фуда. Каждый год Original Meet собирает более 5000 ценителей ретрокаров, кастомных проектов, американской эстетики 70-х годов и гаражного рока.