В Петербурге пройдет юбилейный фестиваль Original Meet

В Петербурге пройдет юбилейный фестиваль Original MeetOriginal Meet — это образ жизни, несущий в себе дух субкультур и моды 70-х, представленный в выставочно-фестивальном формате
Основная часть фестиваля — экспозиция автомобилей и мотоциклов от энтузиастов и ведущих коллекционеров из России и ближайших стран, автошоу с ведущим, кубок строителей мотоциклов, фудкорт с барбекю, тематический маркет, и, конечно, музыкальный гиг с лайв-выступления рок-музыкантов.
Ежегодные участники фестиваля — это автомобильные энтузиасты, коллекционеры, кастом-мастерские, музыканты, уличные бренды, барбершопы, тату-студии, художники, бары и представители стрит-фуда. Каждый год Original Meet собирает более 5000 ценителей ретрокаров, кастомных проектов, американской эстетики 70-х годов и гаражного рока.
В этом году в лайн-ап вошли артисты Ник Брусковский & Super Collection Orchestra, SHIRRA, Cops On Acid, Pure phasers , Гипер-Змей по имени Хлыст и Iron Sect и ряд диджеев.
Во второй раз пройдет кубок строителей мотоциклов Builders Cup — специальная зона, посвященная кастомным мотоциклам. Участники поборются за победу в нескольких номинациях: «Лучший мотоцикл выставки», «Лучший ретро-мотоцикл» и «Дьявол в деталях».
На фестивале будет представлен обширный фудкорт с бургерами, хот-догами и другими блюдами.
Когда: 6 и 7 сентября, с 12 до 22:00
Где: ул. Красного Текстильщика, 10 - 12, общественно-деловой квартал “10/12”