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10:28

Дорожные камеры неожиданно начали фиксировать автомобили без ОСАГО

В Москве тестируют систему автоматической проверки наличия полиса «автогражданки»

© pixabay.com
Московские водители в ближайшие дни получат «письма счастья», которые содержат уведомление ГИБДД о езде без ОСАГО и рекомендацию оформить полис в кратчайшие сроки. В противном случае автомобилистам грозит штраф в размере 800 рублей. Как выяснил «Коммерсантъ», таким образом Госавтоинспекция, ЦОДД и Российский союз автостраховщиков испытывают новую функцию дорожных камер: автоматическую проверку наличия ОСАГО по номеру машины.

Официально о тестовом запуске системы в ведомствах не сообщали, однако, по данным газеты, проект функционирует уже три месяца. За это время камеры зафиксировали более 700 тысяч случаев езды без ОСАГО. Спустя 20 дней водителей проверили повторно, и оказалось, что лишь единицы из них озаботились покупкой полиса.

В ближайшие дни пять тысяч столичных водителей получат уведомления с формулировкой «выявлена эксплуатация транспортного средства, владелец которого не застраховал автогражданскую ответственность». Их автомобили попали под камеры еще 21 мая, а еще несколько месяцев ушло на проверку данных, которая пока осуществляется фактически вручную. В будущем этот процесс планируется автоматизировать, но когда это произойдет, не уточняется.

Система функционирует следующим образом: ЦОДД, который отвечает за столичные камеры, направляет в Госавтоинспекцию данные обо всех уникальных проездах в конкретный день. ГИБДД в свою очередь дополняет их информацией о номере кузова, шасси, VIN и другими сведениями. После этого весь массив пересылают в РСА для проверки по базе застрахованных автомобилей. Страховщики составляют список автовладельцев, не оформивших полис ОСАГО, и передают его обратно в ГИБДД. Те, в свою очередь, выписывают штраф в размере 800 рублей, который нарушитель может оплатить с 50-процентной скидкой в течение 20 дней.

Источник: Коммерсантъ