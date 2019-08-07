Дорожные камеры неожиданно начали фиксировать автомобили без ОСАГО

Официально о тестовом запуске системы в ведомствах не сообщали, однако, по данным газеты, проект функционирует уже три месяца. За это время камеры зафиксировали более 700 тысяч случаев езды без ОСАГО. Спустя 20 дней водителей проверили повторно, и оказалось, что лишь единицы из них озаботились покупкой полиса.

В ближайшие дни пять тысяч столичных водителей получат уведомления с формулировкой «выявлена эксплуатация транспортного средства, владелец которого не застраховал автогражданскую ответственность». Их автомобили попали под камеры еще 21 мая, а еще несколько месяцев ушло на проверку данных, которая пока осуществляется фактически вручную. В будущем этот процесс планируется автоматизировать, но когда это произойдет, не уточняется.