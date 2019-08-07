Дорожные камеры неожиданно начали фиксировать автомобили без ОСАГО

Официально о тестовом запуске системы в ведомствах не сообщали, однако, по данным газеты, проект функционирует уже три месяца. За это время камеры зафиксировали более 700 тысяч случаев езды без ОСАГО. Спустя 20 дней водителей проверили повторно, и оказалось, что лишь единицы из них озаботились покупкой полиса.
В ближайшие дни пять тысяч столичных водителей получат уведомления с формулировкой «выявлена эксплуатация транспортного средства, владелец которого не застраховал автогражданскую ответственность». Их автомобили попали под камеры еще 21 мая, а еще несколько месяцев ушло на проверку данных, которая пока осуществляется фактически вручную. В будущем этот процесс планируется автоматизировать, но когда это произойдет, не уточняется.
Система функционирует следующим образом: ЦОДД, который отвечает за столичные камеры, направляет в Госавтоинспекцию данные обо всех уникальных проездах в конкретный день. ГИБДД в свою очередь дополняет их информацией о номере кузова, шасси, VIN и другими сведениями. После этого весь массив пересылают в РСА для проверки по базе застрахованных автомобилей. Страховщики составляют список автовладельцев, не оформивших полис ОСАГО, и передают его обратно в ГИБДД. Те, в свою очередь, выписывают штраф в размере 800 рублей, который нарушитель может оплатить с 50-процентной скидкой в течение 20 дней.