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Опубликовано 07 октября 2024, 12:36
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Стало известно, когда дорожные камеры начнут проверять отсутствие полиса ОСАГО

Пока это только эксперимент, так что наказывать водителей рублем не будут
Камеры начнут выявлять отсутствие полиса ОСАГО с 1 марта. Штрафов пока не будет: в ходе эксперимента, который продлится год, водителям без полиса «автогражданки» будут приходить предупреждения через «Госуслуги» — об этом сообщают «Известия». Однако срок эксперимента могут сократить, если он окажется удачным и от автомобилистов не будет поступать жалоб на некорректные предупреждения.
Стало известно, когда дорожные камеры начнут проверять отсутствие полиса ОСАГО
© Алексей Майшев / РИА Новости
Мария Руцкая

Помимо проверки работоспособности системы, у экспериментального периода есть еще одна цель — дать гражданам возможность подготовиться, сказал глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Весной 2025-го они будут получать только предупреждения, а с весны 2026-го, по плану, — уже штрафы. Штрафовать планируется не чаще одного раза в сутки.

Сейчас наличие полиса обязательного автострахования проверяют только инспекторы на дорогах. Штраф за его отсутствие составляет 800 рублей. Как ранее отметили в РСА, из-за бездействия дорожных камер региональные бюджеты упускают около двух миллиардов рублей прибыли от таких штрафов ежегодно.

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Сейчас в России примерно 36 миллионов автомобилистов, а без ОСАГО, по оценке РСА, ездят порядка 7-10 процентов из них.

Камеры также научили выявлять машины со скрытыми номерами. В ходе пилотного проекта специалисты с помощью дорожных камер будут выявлять перевозчиков с неоплаченным штрафами, а также со скрытыми госзнаками. С последним должен помочь искусственный интеллект.