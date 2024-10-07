Стало известно, когда дорожные камеры начнут проверять отсутствие полиса ОСАГО

Стало известно, когда дорожные камеры начнут проверять отсутствие полиса ОСАГОПока это только эксперимент, так что наказывать водителей рублем не будут
Помимо проверки работоспособности системы, у экспериментального периода есть еще одна цель — дать гражданам возможность подготовиться, сказал глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Весной 2025-го они будут получать только предупреждения, а с весны 2026-го, по плану, — уже штрафы. Штрафовать планируется не чаще одного раза в сутки.
Сейчас наличие полиса обязательного автострахования проверяют только инспекторы на дорогах. Штраф за его отсутствие составляет 800 рублей. Как ранее отметили в РСА, из-за бездействия дорожных камер региональные бюджеты упускают около двух миллиардов рублей прибыли от таких штрафов ежегодно.
Сейчас в России примерно 36 миллионов автомобилистов, а без ОСАГО, по оценке РСА, ездят порядка 7-10 процентов из них.
Камеры также научили выявлять машины со скрытыми номерами. В ходе пилотного проекта специалисты с помощью дорожных камер будут выявлять перевозчиков с неоплаченным штрафами, а также со скрытыми госзнаками. С последним должен помочь искусственный интеллект.