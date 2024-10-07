Стало известно, когда дорожные камеры начнут проверять отсутствие полиса ОСАГО

Пока это только эксперимент, так что наказывать водителей рублем не будут

Камеры начнут выявлять отсутствие полиса ОСАГО с 1 марта. Штрафов пока не будет: в ходе эксперимента, который продлится год, водителям без полиса «автогражданки» будут приходить предупреждения через «Госуслуги» — об этом сообщают «Известия». Однако срок эксперимента могут сократить, если он окажется удачным и от автомобилистов не будет поступать жалоб на некорректные предупреждения.