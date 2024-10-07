Китайские автомобили занимают долю 5% в общем числе обращений по ОСАГО

Как стало известно «Мотору», за восемь месяцев 2024 года доля обратившихся по ОСАГО владельцев китайских автомобилей составила всего пять процентов. Для сравнения: на европейские марки пришёлся 31 процент обращений, на японские — 24, а на российские — 10 процентов. Впрочем, из-за массового перехода такси и каршеринга на китайские автомобили уже к середине 2025 года ситуация может существенно измениться, считают в российской компании-разработчике IT-решений для страхового рынка Mains Lab

Топ-5 брендов возглавляют корейские Kia и Hyundai — их доля 12 и 10 процентов соответственно. Следом идут Lada (9%), Toyota (7,5%) и Volkswagen (7%). Руководитель направления технической экспертизы Mains Lab Владимир Куликов отмечает: «Основная доля обращений за страховым ремонтом приходится на такси. Так как сейчас таксопарки активно пополняются китайскими авто — мы ожидаем изменений в этой структуре. Если говорить о средней стоимости ремонта по ОСАГО, то она составляет по итогам 8 месяцев более 90 тысяч рублей».