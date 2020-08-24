В России вступили в силу новые правила расчёта тарифов ОСАГО

На размер страховой премии теперь влияют три основных фактора: нарушения ПДД, нарушения правил эксплуатации автомобиля и случаи вождения в нетрезвом виде. При этом страховщики могут учитывать и другие критерии при формировании цены полиса. Исключение составляют дискриминирующие факторы, например, по национальной, расовой или языковой принадлежности.

Основанием для повышения стоимости страховки станут квитанции, выписанные непосредственно сотрудниками ДПС. Штрафы, пришедшие с дорожных комплексов фотовидеофиксации, учитываться не будут.

Вместе с тем с 24 августа расширяется коридор базовых ставок тарифов ОСАГО для легковых автомобилей физлиц на 10 процентов вниз и вверх (в рублях: от 2 471 до 5 436). Для автомобилей юрлиц коридор увеличится на 20 процентов в обе стороны, а для такси – на 30 процентов.

Нововведения призваны сделать тарифы более гибкими и справедливыми: предполагается, что для аккуратных водителей, соблюдающих правила дорожного движения, полисы подешевеют, а для нарушителей, напротив, подорожают.