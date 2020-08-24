10:39

В России вступили в силу новые правила расчёта тарифов ОСАГО

Теперь стоимость страховки зависит от личных характеристик водителя

© Агентство «Москва»
Лиза Будрина
С 24 августа 2020 года в России действует закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Начиная с сегодняшнего дня страховые компании при расчёте стоимости полиса могут учитывать личные характеристики водителя. Например, соблюдает ли он ПДД. Согласно новым правилам, коридор базовых ставок для физлиц расширен на 10 процентов.

На размер страховой премии теперь влияют три основных фактора: нарушения ПДД, нарушения правил эксплуатации автомобиля и случаи вождения в нетрезвом виде. При этом страховщики могут учитывать и другие критерии при формировании цены полиса. Исключение составляют дискриминирующие факторы, например, по национальной, расовой или языковой принадлежности.

Основанием для повышения стоимости страховки станут квитанции, выписанные непосредственно сотрудниками ДПС. Штрафы, пришедшие с дорожных комплексов фотовидеофиксации, учитываться не будут.

Вместе с тем с 24 августа расширяется коридор базовых ставок тарифов ОСАГО для легковых автомобилей физлиц на 10 процентов вниз и вверх (в рублях: от 2 471 до 5 436). Для автомобилей юрлиц коридор увеличится на 20 процентов в обе стороны, а для такси на 30 процентов.

Нововведения призваны сделать тарифы более гибкими и справедливыми: предполагается, что для аккуратных водителей, соблюдающих правила дорожного движения, полисы подешевеют, а для нарушителей, напротив, подорожают.

В июле этого года члены рабочей группы при Общественном народном фронте предложили запретить эксплуатацию автомобилей, водители которых не оформили полис ОСАГО. Машины нарушителей должны быть задержаны и доставлены на штрафстоянку, считают авторы идеи. Согласно нынешним правилам, за езду без полиса обязательного страхования водителю грозит штраф в размере 800 рублей.

Источник: ТАСС