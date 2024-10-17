Страховщики предупредили о возможном подорожании ОСАГО в 2025 году

Страховщики предупредили о возможном подорожании ОСАГО в 2025 годуСтоимость «автогражданки» может увеличиться на 7-10 процентов
С лета этого года дорожают запчасти, однако эти меняющиеся значения «не нашли полного отражения в справочниках восстановительного ремонта РСА, которые начали действовать с 19 сентября этого года», отметил Уфимцев. При следующей корректировке справочников в декабре рост цен на детали будет учтен. Так, например, запчасти для ремонта автомобилей ряда марок подорожали на 30-40 процентов, а вот, например, у Lada «рост цент проявился не так значительно». Средняя стоимость автозапчастей в декабрьских справочниках РСА, согласно прогнозу Уфимцева, может увеличиться на 10-15 процентов.
В РСА отмечают и другую тенденцию: растет доля ходовых деталей российского производства.
Что же касается каско, то оно тоже подорожает, но по другим причинам — из-за роста цен на сами автомобили, на которые в свою очередь будет влиять повышение ставок утильсбора. Машины, по оценкам дилеров, подорожают на 10-20 процентов, соответственно на ту же величину может повыситься средняя стоимость полисов автокаско, поскольку она рассчитывается от цены автомобиля.
В РСА предупредили россиян, что в 2025 году вырастут не только цены на автомобили и страховку, но и сократится выбор машин на рынке.