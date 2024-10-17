Страховщики предупредили о возможном подорожании ОСАГО в 2025 году

С лета этого года дорожают запчасти, однако эти меняющиеся значения «не нашли полного отражения в справочниках восстановительного ремонта РСА, которые начали действовать с 19 сентября этого года», отметил Уфимцев. При следующей корректировке справочников в декабре рост цен на детали будет учтен. Так, например, запчасти для ремонта автомобилей ряда марок подорожали на 30-40 процентов, а вот, например, у Lada «рост цент проявился не так значительно». Средняя стоимость автозапчастей в декабрьских справочниках РСА, согласно прогнозу Уфимцева, может увеличиться на 10-15 процентов.

В РСА отмечают и другую тенденцию: растет доля ходовых деталей российского производства.