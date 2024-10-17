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Опубликовано 17 октября 2024, 16:21
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Страховщики предупредили о возможном подорожании ОСАГО в 2025 году

Стоимость «автогражданки» может увеличиться на 7-10 процентов
В 2025 году ожидается подорожание ОСАГО. Российский союз автостраховщиков (РСА) допускает увеличение стоимости полисов ОСАГО на 7-10 процентов в следующем году из-за проявившегося эффекта роста цен на запчасти для автомобилей. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента РСА Евгения Уфимцева, в течение 2024 года цена «автогражданки» практически не менялась, так что рост средней стоимости полиса в 2025-м «укладывается в инфляционные показатели за период».
Страховщики предупредили о возможном подорожании ОСАГО в 2025 году
© РИА Новости / Илья Питалев
Лиза Будрина

С лета этого года дорожают запчасти, однако эти меняющиеся значения «не нашли полного отражения в справочниках восстановительного ремонта РСА, которые начали действовать с 19 сентября этого года», отметил Уфимцев. При следующей корректировке справочников в декабре рост цен на детали будет учтен. Так, например, запчасти для ремонта автомобилей ряда марок подорожали на 30-40 процентов, а вот, например, у Lada «рост цент проявился не так значительно». Средняя стоимость автозапчастей в декабрьских справочниках РСА, согласно прогнозу Уфимцева, может увеличиться на 10-15 процентов.

В РСА отмечают и другую тенденцию: растет доля ходовых деталей российского производства.

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Что же касается каско, то оно тоже подорожает, но по другим причинам — из-за роста цен на сами автомобили, на которые в свою очередь будет влиять повышение ставок утильсбора. Машины, по оценкам дилеров, подорожают на 10-20 процентов, соответственно на ту же величину может повыситься средняя стоимость полисов автокаско, поскольку она рассчитывается от цены автомобиля.

В РСА предупредили россиян, что в 2025 году вырастут не только цены на автомобили и страховку, но и сократится выбор машин на рынке.

Источник:Интерфакс
Автор:Лиза Будрина
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