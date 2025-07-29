В России появилась подписка на ОСАГО

В России появилась подписка на ОСАГОПодписаться можно сразу и на обязательную автогражданку, и на каско
Автовладелец может оформить как один полис — только ОСАГО, — так и два сразу, включая каско. ОСАГО будет оплачиваться равными платежами раз в квартал, а за каско придется платить каждый месяц.
Продлеваться полисы будут автоматически, но клиент сможет в любой момент отменить подписку, добавляют в «Ренессанс страховании».
Эксперты отмечают, что такой вид автострахования может быть интересен небольшим компаниям, которые стремятся привлечь новых клиентов на фоне роста цен: ежемесячные платежи не так бьют по карману, как полная цена. Лидеры рынка ОСАГО внедрять такие механизмы не торопятся.
С 1 ноября 2025 года в России собираются штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО с помощью камер. Причем система заработает сразу в полном объеме, без экспериментов, отмечали в Российском союза автостраховщиков (РСА). Та же дата звучала в поручении президента Владимира Путина.