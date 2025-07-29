В России появилась подписка на ОСАГО

Автовладелец может оформить как один полис — только ОСАГО, — так и два сразу, включая каско. ОСАГО будет оплачиваться равными платежами раз в квартал, а за каско придется платить каждый месяц.

Продлеваться полисы будут автоматически, но клиент сможет в любой момент отменить подписку, добавляют в «Ренессанс страховании».