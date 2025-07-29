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Опубликовано 29 июля 2025, 18:00
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В России появилась подписка на ОСАГО

Подписаться можно сразу и на обязательную автогражданку, и на каско
В России на ОСАГО теперь можно оформить подписку. Страховые компании начали предлагать полисы автогражданки и каско по подписке, сообщает «Коммерсантъ». Одной из первых такую услугу запустила «Ренессанс страхование». Стоимость она не раскрыла, но издание отмечает, что для рядового водителя подписка может оказаться дороже, чем покупка обычного полиса. Кроме того, идея может оказаться убыточной и для самих страховщиков, так как оформление подписки связано с рисками.
В России появилась подписка на ОСАГО
© Григорий Сысоев / РИА Новости
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Автовладелец может оформить как один полис — только ОСАГО, — так и два сразу, включая каско. ОСАГО будет оплачиваться равными платежами раз в квартал, а за каско придется платить каждый месяц.

Продлеваться полисы будут автоматически, но клиент сможет в любой момент отменить подписку, добавляют в «Ренессанс страховании».

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Эксперты отмечают, что такой вид автострахования может быть интересен небольшим компаниям, которые стремятся привлечь новых клиентов на фоне роста цен: ежемесячные платежи не так бьют по карману, как полная цена. Лидеры рынка ОСАГО внедрять такие механизмы не торопятся.

С 1 ноября 2025 года в России собираются штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО с помощью камер. Причем система заработает сразу в полном объеме, без экспериментов, отмечали в Российском союза автостраховщиков (РСА). Та же дата звучала в поручении президента Владимира Путина.