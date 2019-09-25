Особый Subaru WRX STI отправит в отставку культовый мотор

Двигатель EJ20 выпускали на протяжении 30 лет – с 1989 года. За это время были созданы и обычные атмосферные версии на 125 лошадиных сил, и 300-сильные турбомоторы. Этот «оппозитник» устанавливали на многие модели производителя, на его же основе создавали силовые установки для автомобилей, которые участвовали в Чемпионате по ралли WRC и в гонке «24 часа Нюрбургринга».