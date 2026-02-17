От Крыма до Перми: Nissan показал, что будет с мотором после 100-часовой работы
Экстремальным испытаниям непрерывной работой на моторном заводе Nissan в штате Теннесси (США) подвергают атмосферные двигатели V6, которые устанавливаются на пикапы Frontier. Перед проведением ресурсных испытаний рабочие просто подходят к конвейеру, наугад берут один из готовых двигателей и монтируют его на испытательный стенд в лаборатории.
«Мы запускаем двигатель, доводим его до красной зоны и держим так часами. Потом мы его полностью разбираем и смотрим, что сломалось», — пояснил Брэндон Макклейн, менеджер по контролю качества.
Самый тяжелый цикл испытаний длится 300 часов, за это время 3.8-литровый атмосферник, который выдает 310 л.с. и 281 Нм, воспринимает нагрузку, эквивалентную пробегу в 130 тыс. миль (более 200 тыс. км) при реальной эксплуатации. Работа на протяжении 100 часов на максимальных оборотах с полной нагрузкой является самым зрелищным этапом тестов на выносливость. Выпускные коллекторы и окружающие их поверхности при этом раскаляются докрасна.
Помимо работы с экстремальными нагрузками, двигатели на моторном заводе Nissan просвечивают с помощью рентгеновского аппарата. Он сканирует готовые блоки цилиндров срезами толщиной 1,2 мм. Это позволяет заглянуть внутрь охлаждающих каналов и проверить толщину стенок. Через сканирование на рентгене проходит примерно каждый сотый мотор, выпускаемый на заводе.