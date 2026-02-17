От Крыма до Перми: Nissan показал, что будет с мотором после 100-часовой работы

Экстремальным испытаниям непрерывной работой на моторном заводе Nissan в штате Теннесси (США) подвергают атмосферные двигатели V6, которые устанавливаются на пикапы Frontier. Перед проведением ресурсных испытаний рабочие просто подходят к конвейеру, наугад берут один из готовых двигателей и монтируют его на испытательный стенд в лаборатории.

«Мы запускаем двигатель, доводим его до красной зоны и держим так часами. Потом мы его полностью разбираем и смотрим, что сломалось», — пояснил Брэндон Макклейн, менеджер по контролю качества.