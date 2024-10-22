Новые модели марки Oting, которые ждем в России: их будет минимум две

«Автостат» пишет, что в представительстве Oting пока еще официально не подтвердили, что новинками станут кроссовер и внедорожник, но и не опровергли. При этом ранее в планах компании на Россию уже упоминались компактный кроссовер, полноразмерный SUV и еще один пикап, но уже с «зеленой» силовой установкой. Кроме того, была озвучена информация, что материнская компания Sinomach собирается вывести на российский рынок новую премиальную марку, которая поборется за рынок с популярным среди россиян Lixiang (он же Li Auto).