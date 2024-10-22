Новые модели марки Oting, которые ждем в России: их будет минимум две

Новые модели марки Oting, которые ждем в России: их будет минимум двеСреди них есть внедорожник на базе Nissan Patrol и аналог Qashqai
Под маркой Oting в России продаются автомобили, которые производятся в Китае на совместном предприятии Zhengzhou Nissan. Первым на наш рынок вышел Паладин, который доступен с 2,0-литровым турбомотором Mitsubishi 4K31 и восьмидиапазонным автоматом ZF, — он повторяет Nissan Terra образца 2018 года. У внедорожника рамная конструкция и жестко подключаемый полный привод с понижающей передачей и тремя блокировками дифференциалов.
Palasso — это хардтоп-пикап, его родословная, как и Паладина, ведет к Nissan Navara, и у него тоже мотор Mitsubishi (2,0 литра, 218 лошадиных сил) и автомат ZF. Эту модель презентовали в России на прошлой неделе, а в продажу она поступит в начале 2025 года.
«Автостат» пишет, что в представительстве Oting пока еще официально не подтвердили, что новинками станут кроссовер и внедорожник, но и не опровергли. При этом ранее в планах компании на Россию уже упоминались компактный кроссовер, полноразмерный SUV и еще один пикап, но уже с «зеленой» силовой установкой. Кроме того, была озвучена информация, что материнская компания Sinomach собирается вывести на российский рынок новую премиальную марку, которая поборется за рынок с популярным среди россиян Lixiang (он же Li Auto).