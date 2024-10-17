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Опубликовано 17 октября 2024, 15:26
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В России представили пикап-хардтоп Oting Palasso. Когда начнутся продажи

Цену и комплектации объявят позже
В России дебютировала вторая модель Oting — пикап Palasso. Это «первый автомобиль с кузовом типа пикап-хардтоп, официально реализуемый в России», отмечает компания Sinomach Automobile, запустившая у нас марку Oting в начале года. То есть, у Palasso кузов с жесткой крышкой-кунгом, а еще родословная, ведущая к Nissan Navara, и мотор Mitsubishi. Продажи рамного грузовичка стартуют в первом квартале 2025 года.
В России представили пикап-хардтоп Oting Palasso. Когда начнутся продажи
© Motor
Мария Руцкая

К Nissan Navara третьего поколения с индексом D23 восходит и внедорожник «Паладин» — первая модель Oting, название которой для нашего рынка написали на кириллице.

Palasso же транслитерация не коснулась. Отличий от «Паладина» немного, и кроются они в деталях оформления. Если, конечно, не считать форм-фактор, который у Palasso необычный: грузовой отсек вместе с высокой надстройкой «сращены» в единое пространство с кабиной. Внутри их разделяет перегородка.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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© Motor

Кабина у новинки может быть только двухрядной. Длина пикапа — 5,28 метра, ширина и высота — 1,86 и 1,99 метра соответственно при 3,15-метровой колесной базе. Дорожный просвет равен 215 миллиметрам, объем багажника достигает 2150 литров.

«Техника» у Palasso и «Паладина» общая. Это безальтернативный двухлитровый двигатель Mitsubishi 4K31TD отдачей 218 лошадиных сил и 360 Нм. В Китае он чуть мощнее и выдает 228 сил при таком же крутящем моменте.

Мотор работает в тандеме с восьмидиапазонным автоматом ZF и тратит 8,7 литра топлива на 100 километров пути. Привод полный, жестко подключаемый, с понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

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Цены и оснащение Palasso обещают раскрыть ближе к старту продаж. «Паладин» сейчас стоит от 3,8 миллиона рублей без учета скидок.

У Oting в планах для России есть еще несколько моделей: компактный кроссовер, полноразмерный SUV и еще один пикап, но уже с «зеленой» силовой установкой. Кроме того, материнская Sinomach собирается вывести на российский рынок новую премиальную марку, которая поборется за рынок с популярным среди россиян Lixiang (он же Li Auto).

Источник:Motor
Автор:Мария Руцкая
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