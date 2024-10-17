В России представили пикап-хардтоп Oting Palasso. Когда начнутся продажи

В России представили пикап-хардтоп Oting Palasso. Когда начнутся продажиЦену и комплектации объявят позже
К Nissan Navara третьего поколения с индексом D23 восходит и внедорожник «Паладин» — первая модель Oting, название которой для нашего рынка написали на кириллице.
Palasso же транслитерация не коснулась. Отличий от «Паладина» немного, и кроются они в деталях оформления. Если, конечно, не считать форм-фактор, который у Palasso необычный: грузовой отсек вместе с высокой надстройкой «сращены» в единое пространство с кабиной. Внутри их разделяет перегородка.
я выбрал вместо рекламы.
Кабина у новинки может быть только двухрядной. Длина пикапа — 5,28 метра, ширина и высота — 1,86 и 1,99 метра соответственно при 3,15-метровой колесной базе. Дорожный просвет равен 215 миллиметрам, объем багажника достигает 2150 литров.
«Техника» у Palasso и «Паладина» общая. Это безальтернативный двухлитровый двигатель Mitsubishi 4K31TD отдачей 218 лошадиных сил и 360 Нм. В Китае он чуть мощнее и выдает 228 сил при таком же крутящем моменте.
Мотор работает в тандеме с восьмидиапазонным автоматом ZF и тратит 8,7 литра топлива на 100 километров пути. Привод полный, жестко подключаемый, с понижающей передачей и блокировками дифференциалов.
Цены и оснащение Palasso обещают раскрыть ближе к старту продаж. «Паладин» сейчас стоит от 3,8 миллиона рублей без учета скидок.
У Oting в планах для России есть еще несколько моделей: компактный кроссовер, полноразмерный SUV и еще один пикап, но уже с «зеленой» силовой установкой. Кроме того, материнская Sinomach собирается вывести на российский рынок новую премиальную марку, которая поборется за рынок с популярным среди россиян Lixiang (он же Li Auto).