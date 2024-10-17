В России представили пикап-хардтоп Oting Palasso. Когда начнутся продажи

К Nissan Navara третьего поколения с индексом D23 восходит и внедорожник «Паладин» — первая модель Oting, название которой для нашего рынка написали на кириллице.

Palasso же транслитерация не коснулась. Отличий от «Паладина» немного, и кроются они в деталях оформления. Если, конечно, не считать форм-фактор, который у Palasso необычный: грузовой отсек вместе с высокой надстройкой «сращены» в единое пространство с кабиной. Внутри их разделяет перегородка.