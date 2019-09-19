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16:35

В Россию приехал особый «черный» Outback

Спецверсия Black Line отличается декором и оснащением

Российский офис Subaru вывел на российский рынок универсал Outback в специальной версии Black Line. Такие автомобили отличаются черным декором кузова и колесами, а стоят, в зависимости от двигателя, 3 159 900 или 3 669 900 рублей.

Название Black Line не означает, что Outback будет доступен только в черном цвете — для спецверсии предусмотрено два оттенка: «белый перламутр» (Chrystal White Pearl) и «черный металлик» (Chrystal Black Silica). Внешние отличия от обычной версии сводятся лишь к 18-дюймовым колесам, рейлингам на крыше, решетке радиатора и окантовке противотуманных фар в черном цвете.

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Салон машин серии Black Line украшен соответствующими логотипами и комплектом текстильных ковриков с вышивкой. Комплектация соответствует топовой Premium ES, но дополнена аудиосистемой Harman JBL с десятью динамиками и омывателем для камеры заднего вида.

Заказать Subaru Outback Black Line можно с атмосферными моторами объемом 2,5 или 3,6 литра. Первый выдает 175 лошадиных сил (235 Нм момента), второй — 260 сил (350 Нм момента). Коробка — вариатор Lineartronic, привод — полный с муфтой подключения задней оси.