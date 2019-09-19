В Россию приехал особый «черный» Outback

Название Black Line не означает, что Outback будет доступен только в черном цвете — для спецверсии предусмотрено два оттенка: «белый перламутр» (Chrystal White Pearl) и «черный металлик» (Chrystal Black Silica). Внешние отличия от обычной версии сводятся лишь к 18-дюймовым колесам, рейлингам на крыше, решетке радиатора и окантовке противотуманных фар в черном цвете.