В Россию приехал особый «черный» Outback

Название Black Line не означает, что Outback будет доступен только в черном цвете — для спецверсии предусмотрено два оттенка: «белый перламутр» (Chrystal White Pearl) и «черный металлик» (Chrystal Black Silica). Внешние отличия от обычной версии сводятся лишь к 18-дюймовым колесам, рейлингам на крыше, решетке радиатора и окантовке противотуманных фар в черном цвете.
Салон машин серии Black Line украшен соответствующими логотипами и комплектом текстильных ковриков с вышивкой. Комплектация соответствует топовой Premium ES, но дополнена аудиосистемой Harman JBL с десятью динамиками и омывателем для камеры заднего вида.
Заказать Subaru Outback Black Line можно с атмосферными моторами объемом 2,5 или 3,6 литра. Первый выдает 175 лошадиных сил (235 Нм момента), второй — 260 сил (350 Нм момента). Коробка — вариатор Lineartronic, привод — полный с муфтой подключения задней оси.