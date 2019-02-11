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11 февраля, 14:44

Гибридный Mitsubishi Outlander стал двухместным фургоном

Кроссовер может перевозить груз массой до 510 килограммов

Британский офис Mitsubishi Motors представил коммерческую версию подключаемого гибрида Outlander PHEV. Кроссовер с грузовым отсеком длиной 1650 миллиметров и грузоподъемностью 510 килограммов стоит от 25 113 фунтов стерлингов (2,13 миллиона рублей).

Фургон Mitsubishi Outlander PHEV Commercial попадает в категорию транспортных средств со сверхнизким уровнем выбросов (Ultra-Low Emission Vehicle), поэтому его можно использовать для доставки грузов в экологичные зоны Лондона, где действуют жесткие требования к уровню CO2. Владельцам автомобилей, не соответствующих действующим нормам, придется платить за въезд 12,5 фунта стерлингов, что составляет около тысячи рублей по текущему курсу.

От обычного кроссовера Outlander PHEV Commercial отличается огромным багажником с плоским полом и стальной перегородкой салона с сеткой. В оснащение фургона входят 18-дюймовые колеса, подогрев лобового стекла, сидений, а также камера заднего вида и аудиосистема с Bluetooth, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В движение Mitsubishi Outlander PHEV Commercial приводит силовая установка, состоящая из работающего по циклу Аткинсона бензинового двигателя объемом 2,4 литра, двух электромоторов и тяговой батареи емкостью 13,8 киловатт-часа. Суммарная отдача — 224 лошадиные силы. На электротяге кроссовер проезжает до 57 километров.

Цена базового Mitsubishi Outlander PHEV Juro, который лег в основу фургона, в Великобритании составляет 36 755 фунтов стерлингов (3,1 миллиона рублей).

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