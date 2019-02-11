Гибридный Mitsubishi Outlander стал двухместным фургоном

Фургон Mitsubishi Outlander PHEV Commercial попадает в категорию транспортных средств со сверхнизким уровнем выбросов (Ultra-Low Emission Vehicle), поэтому его можно использовать для доставки грузов в экологичные зоны Лондона, где действуют жесткие требования к уровню CO2. Владельцам автомобилей, не соответствующих действующим нормам, придется платить за въезд 12,5 фунта стерлингов, что составляет около тысячи рублей по текущему курсу.