Названы российские цены на обновленный Mitsubishi Outlander

Внешне обновленный Mitsubishi Outlander отличается новым передним и задним бампером, измененной решеткой радиатора, дизайном светодиодных ходовых огней и заднего спойлера (доступен для версий 2.4 Ultimate и 3.0 GT). В салоне появились воздуховоды для задних пассажиров (для полноприводных автомобилей), кнопки стеклоподъемников с подсветкой, сиденья с улучшенным профилем и новые декоративные накладки центральной консоли и дверей.

Цены на Mitsubishi Outlander