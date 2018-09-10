Названы российские цены на обновленный Mitsubishi Outlander

Внешне обновленный Mitsubishi Outlander отличается новым передним и задним бампером, измененной решеткой радиатора, дизайном светодиодных ходовых огней и заднего спойлера (доступен для версий 2.4 Ultimate и 3.0 GT). В салоне появились воздуховоды для задних пассажиров (для полноприводных автомобилей), кнопки стеклоподъемников с подсветкой, сиденья с улучшенным профилем и новые декоративные накладки центральной консоли и дверей.
Цены на Mitsubishi Outlander
|Комплектация
|Цена (рублей)
|Outlander 2.0 Inform CVT 2WD
|1 639 000
|Outlander 2.0 Invite CVT 2WD
|1 693 000
|Outlander 2.0 Invite CVT 4WD
|1 803 000
|Outlander 2.0 Intense+ CVT 4WD
|1 929 000
|Outlander 2.0 Instyle CVT 4WD
|2 013 000
|Outlander 2.4 Instyle CVT 4WD
|2 070 000
|Outlander 2.4 Ultimate CVT 4WD
|2 220 000
|Outlander 3.0 Sport AT S-AWC
|2 400 000
Помимо этого, для кроссовера были изменены настройки подвески, снижены шумы двигателя и улучшена шумоизоляция.
Обновленный Outlander будет оснащаться бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,4 литра (146 и 167 сил соответственно), которые сопряжены с вариатором Invecs-III, а также трехлитровым агрегатом V6 мощности 227 лошадиных сил, работающим в паре с шестидиапазонным «автоматом».