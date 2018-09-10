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16:24

Названы российские цены на обновленный Mitsubishi Outlander

Кроссовер оценили минимум в 1 639 000 рублей

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Компания Mitsubishi объявила российские цена на обновленный Outlander. Кроссовер получил измененную внешность, пересмотренный список опционального оснащения, а также новые настройки подвески и рулевого управления. Цена модели, сборка которой налажена на заводе в Калуге, отныне составляет минимум 1 639 000 рублей — на 80 тысяч дороже дорестайлинговой машины.

Внешне обновленный Mitsubishi Outlander отличается новым передним и задним бампером, измененной решеткой радиатора, дизайном светодиодных ходовых огней и заднего спойлера (доступен для версий 2.4 Ultimate и 3.0 GT). В салоне появились воздуховоды для задних пассажиров (для полноприводных автомобилей), кнопки стеклоподъемников с подсветкой, сиденья с улучшенным профилем и новые декоративные накладки центральной консоли и дверей.

Цены на Mitsubishi Outlander

КомплектацияЦена (рублей)
Outlander 2.0 Inform CVT 2WD1 639 000
Outlander 2.0 Invite CVT 2WD1 693 000
Outlander 2.0 Invite CVT 4WD1 803 000
Outlander 2.0 Intense+ CVT 4WD1 929 000
Outlander 2.0 Instyle CVT 4WD2 013 000
Outlander 2.4 Instyle CVT 4WD2 070 000
Outlander 2.4 Ultimate CVT 4WD2 220 000
Outlander 3.0 Sport AT S-AWC2 400 000

Помимо этого, для кроссовера были изменены настройки подвески, снижены шумы двигателя и улучшена шумоизоляция.

Обновленный Outlander будет оснащаться бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,4 литра (146 и 167 сил соответственно), которые сопряжены с вариатором Invecs-III, а также трехлитровым агрегатом V6 мощности 227 лошадиных сил, работающим в паре с шестидиапазонным «автоматом».

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