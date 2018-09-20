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16:47

Mitsubishi отзовет в России 20 тысяч «Аутлендеров»

У автомобилей может протекать крыша

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Компания Mitsubishi отзовет в России 20 934 кроссовера Outlander из-за протекающей крыши. Причиной этого может стать отклеивающееся от рамки люка стекло. Соответствующее сообщение размещено на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Под действие сервисной акции попадают Mitsubishi Outlander, проданные в период с января 2007 по сентябрь 2009 года. Владельцам машин необходимо посетить уполномоченного дилера марки и заменить стекло люка. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.

Список VIN-номеров попадающих под отзыв автомобилей размещен на сайте Росстандарта.

В апреле Mitsubishi отправила в ремонт 4780 седанов Lancer. У автомобилей, проданных с июля 2009-го по февраль 2010 года, выявили некорректное срабатывание подушки безопасности водителя.

Источник: Росстандарт
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