Автомобиль будут использовать во время чемпионата мира по футболу

Пульс

«Калашников» сделал для ГИБДД трехколесный электрокар

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13 июня 2018

Концерн «Калашников» подготовил для московского ГИБДД 30 электрических мотоциклов «Иж Пульсар» и четыре трехколесных электромобиля «Овум». Обе модели будут использоваться во время предстоящего чемпионата мира по футболу.

Габаритная длина «Овума» составляет 2900 миллиметров, ширина – 1450 миллиметров, высота – 1600 миллиметров. Масса автомобиля достигает 500 килограммов. Без подзарядки он может проезжать до 150 километров.

Как отмечают представители «Калашникова», «Овум» имеет модульную конструкцию, благодаря чему количество пассажирских мест может варьироваться в соответствии с требованиями различных городских служб.

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Электрические мотоциклы «Иж» дебютировали в августе прошлого года. Они оснащены 15-киловаттными электромоторами и могут проезжать на одной зарядке 150 километров. Максимальная скорость – 100 километров в час. При этом в будущем такие байки будут построены не только для ГИБДД. Планируется создать версии три версии, в том числе, модификации с отсеками под автомат и с различной проходимостью.

«Пульсар» и «Овум» планируется использовать для городского патрулирования и в лесопарковых зонах.

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