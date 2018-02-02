Двухсторонняя камера Owl будет работать только у владельцев гаджетов на iOS

Пульс

Разработчик iPod сделал видеорегистратор с громкой связью

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2 февраля 2018

Компания Owl, основанная бывшим сотрудником Apple, который работал над iPod и iPhone, Энди Ходжем представила умный видеорегистратор Car Cam. Устройство оснащено системой громкой связи, благодаря которой через приложение на смартфоне можно связаться с людьми в машине.

Гаджет оснащается двумя камерами: одна из них направлена в сторону дороги, а вторая – в салон автомобиля. Запись ведется непрерывно. Устройство может сохранять видео на облачные сервисы.

Видеорегистратор работает непрерывно, поэтому может распознавать проникновения в машину или удары. При любом инциденте устройство отправит уведомление на смартфон владельца автомобиля. При этом приложение можно установить только на гаджеты с операционной системой iOS 11 или более поздних версий.

Непрерывная работа Owl Car Cam обеспечивается подключением гаджета к диагностическому OBD-порту. От него необходимо протянуть шнур к устройству. Кабель создатели регистратора предлагают спрятать между пластиком центральной консоли и лобовым стеклом.

Обе камеры в Car Cam – 4-мегапиксельные и с фиксированным фокусным расстоянием. Видео записывается со скоростью 30 кадров в секунду. При этом камера, смотрящая на дорогу, записывает видео с разрешением 1440p, а смотрящая в салон – 720p. Передача данных в прямом эфире на смартфон происходит с разрешением 480p.

Car Cam также оснащается 2,4-дюймовым сенсорным экраном, GPS-трекером и светодиодной подсветкой с особым режимом, который включается при проникновении в автомобиль преступников, чтобы напугать их.

Устройство можно установить только на автомобили, выпущенные после 1996 года. Работает гаджет при температурах от -20 до +49 градусов по Цельсию.

Стоимость Owl Car Cam составляет 349 долларов, что эквивалентно 19 650 рублям.

Осенью 2017 года свой видеорегистратор показал Джордж Хотч, известный по взлому первого iPhone и PlayStation3. Он сделал работающее на Andorid устройство со встроенным навигатором и музыкальным сервисом. Стоимость этого гаджета составляет 699 долларов.

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