Цифра дня: сколько автомобилей россияне купили на Ozon

В общем объеме продаж в автомобильном сегменте самая большая доля у Сhery — 27 процентов. На втором месте Jaecoo с показателем 17 процентов, а замыкает топ-3 Omoda с 12 процентами. У Lada и Geely по 11 процентов, у Exeed семь процентов, у Xcite пять процентов, а у Haval, Aito, Jetour и JAC — примерно по два процента.

Чаще всего автомобили на Ozon покупают мужчины — на их долю приходится 71 процент от всех оформленных сделок. Большинство из них являются жителями Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.