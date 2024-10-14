Цифра дня: сколько автомобилей россияне купили на Ozon

Цифра дня: сколько автомобилей россияне купили на OzonОдин из самых популярных маркетплейсов поделился статистикой продаж в автомобильном сегменте
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на представителя «Ozon Aвто», с 27 сентября 2023 года по середину октября 2024-го через интернет-платформу реализовали 600 автомобилей, 100 из которых — в минувшем месяце. По состоянию на сегодняшний день на Ozon представлены около 40 автомобильных брендов и более 47 дилеров.
В общем объеме продаж в автомобильном сегменте самая большая доля у Сhery — 27 процентов. На втором месте Jaecoo с показателем 17 процентов, а замыкает топ-3 Omoda с 12 процентами. У Lada и Geely по 11 процентов, у Exeed семь процентов, у Xcite пять процентов, а у Haval, Aito, Jetour и JAC — примерно по два процента.
Чаще всего автомобили на Ozon покупают мужчины — на их долю приходится 71 процент от всех оформленных сделок. Большинство из них являются жителями Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
В отличие от классифайдов, на Ozon у автодилеров нет платы за лидогенерацию и листинг, зато есть фиксированные цены и комплектации автомобиля (здесь работает система защиты прав потребителей). Также есть транзакционная система со 100-процентной оплатой заказа.