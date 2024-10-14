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Опубликовано 14 октября 2024, 16:59
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Цифра дня: сколько автомобилей россияне купили на Ozon

Один из самых популярных маркетплейсов поделился статистикой продаж в автомобильном сегменте
Стало известно, сколько автомобилей в России покупают на Ozon. С момента запуска продаж машин на этом маркетплейсе прошел год. Первой на Ozon вышла китайская марка Chery, за ней подтянулись Omoda, Jaecoo, Jetour и Exeed, а также другие «китайцы» — Geely, Haval, JAC и Aito. Можно купить на маркетплейсе и модели российских марок Lada и Xcite. За прошедший год Ozon стал рекламной платформой и финансовым инструментом для автобизнеса.
Цифра дня: сколько автомобилей россияне купили на Ozon
© Chery
Лиза Будрина

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на представителя «Ozon Aвто», с 27 сентября 2023 года по середину октября 2024-го через интернет-платформу реализовали 600 автомобилей, 100 из которых — в минувшем месяце. По состоянию на сегодняшний день на Ozon представлены около 40 автомобильных брендов и более 47 дилеров.

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В общем объеме продаж в автомобильном сегменте самая большая доля у Сhery — 27 процентов. На втором месте Jaecoo с показателем 17 процентов, а замыкает топ-3 Omoda с 12 процентами. У Lada и Geely по 11 процентов, у Exeed семь процентов, у Xcite пять процентов, а у Haval, Aito, Jetour и JAC — примерно по два процента.

Чаще всего автомобили на Ozon покупают мужчины — на их долю приходится 71 процент от всех оформленных сделок. Большинство из них являются жителями Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

В отличие от классифайдов, на Ozon у автодилеров нет платы за лидогенерацию и листинг, зато есть фиксированные цены и комплектации автомобиля (здесь работает система защиты прав потребителей). Также есть транзакционная система со 100-процентной оплатой заказа.