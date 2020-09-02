56-летний Volvo превратили в карбоновый спорткар

Двухлитровая «турбочетверка» основана на агрегате гоночного Volvo S60 TC1. Она развивает 420 лошадиных сил и 455 Нм крутящего момента. При этом по характеристикам кривой мощности и момента мотор близок к «атмосферникам». Правда, перед тем как принять окончательное решение, авторы рассматривали и другие варианты силовых установок — агрегаты от современных «Вольво» и даже рядную «шестёрку». В трансмиссии используется кастомная «механика» Holinger с пятью передачами и схемой переключений dog-leg (первая передача находится на месте второй) плюс настраиваемый дифференциал повышенного трения.