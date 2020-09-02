56-летний Volvo превратили в карбоновый спорткар

Вопреки трендам Volvo P1800 Cyan — это не электромобиль, а трек-тул, лишённый системы стабилизации, АБС и даже усилителя тормозов. По словам авторов проекта, двухдверка задумана как «машина, напрямую связывающего водителя через колеса с дорожным полотном». Она отдает дань уважения 1960-м и демонстрирует трепетное отношение к истории. Но свой жизненный путь рестомод все такие начал как обычный Volvo P1800 образца 1964 года.
Первым делом купе разобрали. Оригинальное шасси усилили с помощью вставок из высокопрочной стали, а кузов целиком изготовили из углепластика. Причем он является структурным элементом, то есть берет на себя часть нагрузок и повышает общую жесткость на кручение. Масса P1800 Cyan — всего 990 килограммов, а под его капотом установлен наддувный двигатель.
Двухлитровая «турбочетверка» основана на агрегате гоночного Volvo S60 TC1. Она развивает 420 лошадиных сил и 455 Нм крутящего момента. При этом по характеристикам кривой мощности и момента мотор близок к «атмосферникам». Правда, перед тем как принять окончательное решение, авторы рассматривали и другие варианты силовых установок — агрегаты от современных «Вольво» и даже рядную «шестёрку». В трансмиссии используется кастомная «механика» Holinger с пятью передачами и схемой переключений dog-leg (первая передача находится на месте второй) плюс настраиваемый дифференциал повышенного трения.
Передняя и задняя подвески — на двойных рычагах. Под определённую трассу можно отрегулировать развал/схождения, кастор, а также уровни сжатия и отбоя амортизаторов. Трубчатые стабилизаторы присутствуют на обеих осях, причем жесткость заднего можно менять, как и передаточное отношение рулевого механизма. Каркас изготовлен из титана. На рестомоде стоят тормоза с четырехпоршневыми суппортами. Диски спереди — 362x32, сзади — 330x25,4 миллиметра. Статическое распределение массы по осям — 47:53.