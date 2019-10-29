Возрожденная марка De Tomaso осталась верна двигателям Ford

В отличие от гоночного De Tomaso P70 (Ghia-De Tomaso Sport 5000) 1965 года, построенного в сотрудничестве с Кэрроллом Шелби, P72 оснащен не атмосферным, а компрессорным Ford V8. Агрегат основан на модифицированном Roush Performance 5,0-литровом двигателе с углом развала блока цилиндров 90 градусов; он укомплектован специально спроектированной системой смазки с сухим картером и механическим нагнетателем с четырьмя перекрещивающимися лопатками — такая конструкция позволяет добиться лучшей тепловой эффективности, снижает шум и вибрации.
На протяжении десятилетий дорожные De Tomaso оснащались фордовскими двигателями. У среднемоторного Vallelunga была «четверка» от Ford Cortina; Mangusta, Pantera, Deauville, Longchamp и Guarà тоже шли с модернизированными агрегатами Ford. Даже гоночный P70 комплектовался Ford V8, доработанным Shelby.
Разработка двигателя еще не завершена, поэтому известны только целевые показатели мощности. Отдача прогнозируется на уровне 711 лошадиных сил и 825 Нм крутящего момента с отсечкой на 7500 оборотах в минуту. Мотор будет сочетаться только с шестиступенчатой «механикой» собственной разработки De Tomaso.
При этом особое внимание уделено звучанию автомобиля: оно должно напоминать о маслкарах 60-х годов, но в то же время быть «чуть более утонченным». Еще одна деталь: инженерам удалось добиться практически линейной кривой мощности, что сделало компрессорный двигатель по ощущениям похожим на «атмосферник».
В основе De Tomaso P72 лежит полностью карбоновое шасси от атмосферного монстра Apollo IE, которое вдобавок соответствует требованиям безопасности FIA LMP. Форма, пропорции, а также общая стилистика суперкара обращаются к историческим спортпрототипам «24 часов Ле-Мана»; в интерьере большое внимание уделено «аналоговой теме» и тактильным ощущениям.