Возрожденная марка De Tomaso осталась верна двигателям Ford

Разработка двигателя еще не завершена, поэтому известны только целевые показатели мощности. Отдача прогнозируется на уровне 711 лошадиных сил и 825 Нм крутящего момента с отсечкой на 7500 оборотах в минуту. Мотор будет сочетаться только с шестиступенчатой «механикой» собственной разработки De Tomaso.

При этом особое внимание уделено звучанию автомобиля: оно должно напоминать о маслкарах 60-х годов, но в то же время быть «чуть более утонченным». Еще одна деталь: инженерам удалось добиться практически линейной кривой мощности, что сделало компрессорный двигатель по ощущениям похожим на «атмосферник».