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15:52

Возрожденная марка De Tomaso осталась верна двигателям Ford

Купе P72 оснастили компрессорным V8 5.0

Новые владельцы возрожденной марки De Tomaso поделились ключевыми данными о двигателе дебютировавшего летом на Фестивале скорости в Гудвуде ретрокупе P72. До этого информация держалась в секрете, но сейчас компания подтвердила, что сохранила один из важнейших элементов ДНК бренда — двигатель Ford.

В отличие от гоночного De Tomaso P70 (Ghia-De Tomaso Sport 5000) 1965 года, построенного в сотрудничестве с Кэрроллом Шелби, P72 оснащен не атмосферным, а компрессорным Ford V8. Агрегат основан на модифицированном Roush Performance 5,0-литровом двигателе с углом развала блока цилиндров 90 градусов; он укомплектован специально спроектированной системой смазки с сухим картером и механическим нагнетателем с четырьмя перекрещивающимися лопатками — такая конструкция позволяет добиться лучшей тепловой эффективности, снижает шум и вибрации.

На протяжении десятилетий дорожные De Tomaso оснащались фордовскими двигателями. У среднемоторного Vallelunga была «четверка» от Ford Cortina; Mangusta, Pantera, Deauville, Longchamp и Guarà тоже шли с модернизированными агрегатами Ford. Даже гоночный P70 комплектовался Ford V8, доработанным Shelby.

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Разработка двигателя еще не завершена, поэтому известны только целевые показатели мощности. Отдача прогнозируется на уровне 711 лошадиных сил и 825 Нм крутящего момента с отсечкой на 7500 оборотах в минуту. Мотор будет сочетаться только с шестиступенчатой «механикой» собственной разработки De Tomaso.

При этом особое внимание уделено звучанию автомобиля: оно должно напоминать о маслкарах 60-х годов, но в то же время быть «чуть более утонченным». Еще одна деталь: инженерам удалось добиться практически линейной кривой мощности, что сделало компрессорный двигатель по ощущениям похожим на «атмосферник».

В основе De Tomaso P72 лежит полностью карбоновое шасси от атмосферного монстра Apollo IE, которое вдобавок соответствует требованиям безопасности FIA LMP. Форма, пропорции, а также общая стилистика суперкара обращаются к историческим спортпрототипам «24 часов Ле-Мана»; в интерьере большое внимание уделено «аналоговой теме» и тактильным ощущениям.