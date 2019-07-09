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11:17

Возрожденную De Tomaso обвинили в копировании дизайна Ferrari и Pagani

Суперкар P72 назвали калькой с Ferrari P4/5 от Pininfarina

Глава компании Scuderia Cameron Glickenhaus Джеймс Гликенхаус обвинил создателей ретросуперкара De Tomaso P72 в копировании дизайна Ferrari и Pagani. В частности, он уверен, что внешность автомобиля — это калька с построенного по его заказу ателье Pininfarina купе Ferrari P4/5.
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Премьера De Tomaso P72 состоялась на Фестивале скорости в Гудвуде. Суперкар, построенный теми же людьми, что создали Apollo Intensa Emozione, стал первой моделью возрожденной итальянской марки, после того как права на неё приобрел инвестиционный консорциум Ideal Team Venture из Гонконга. По словам главы De Tomaso Нормана Чоя, работая над машиной, дизайнеры искали вдохновение в De Tomaso P70 (Ghia-De Tomaso Sport 5000) 1965 года и спортпрототипах для «24 часов Ле-Мана» 60-х.

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Ferrari P4

Джеймс Гликенхаус же уверен, что внешность P72 практически целиком скопирована с Ferrari P3/4 и P4/5, а интерьер так и вовсе напоминает автомобили Pagani. Хотя, можно говорить и о том, что в оформлении салонов есть что-то общее и со Spyker. В De Tomaso уверяют, что постарались уделить больше внимания «аналоговой теме» и тактильным ощущениям — минималистичный подход, по замыслу создателей, станет отражением той эры, в которой жил основатель компании Алехандро де Томазо.

De Tomaso P72 построен на полностью карбоновом шасси от Apollo IE. Суперкар оснащен механической коробкой передач и, вероятно, атмосферным двигателем V12. Тираж автомобиля составит 72 экземпляра, а цена — 750 000 евро (53,6 миллиона рублей).

Источник: SCG | twitter.com
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