Возрожденную De Tomaso обвинили в копировании дизайна Ferrari и Pagani

Джеймс Гликенхаус же уверен, что внешность P72 практически целиком скопирована с Ferrari P3/4 и P4/5, а интерьер так и вовсе напоминает автомобили Pagani. Хотя, можно говорить и о том, что в оформлении салонов есть что-то общее и со Spyker. В De Tomaso уверяют, что постарались уделить больше внимания «аналоговой теме» и тактильным ощущениям — минималистичный подход, по замыслу создателей, станет отражением той эры, в которой жил основатель компании Алехандро де Томазо.