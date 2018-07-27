Стоимость каждого из трех экземпляров составит 15 миллионов евро

Пульс

Уникальная «баркетта» Pagani стала самым дорогим автомобилем

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27 июля 2018

Уникальная Pagani Zonda HP Barchetta стала самым дорогим новым автомобилем. В интервью изданию Top Gear глава марки Горацио Пагани сообщил, что суперкар стоит 15 миллионов евро (1,1 миллиард рублей). Это дороже стоимости существующего в единственном экземпляре Rolls-Royce Sweptail, который оценили в 11,2 миллиона евро.

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«Баркетту» выпустят в количестве трех экземпляров. Один из них принадлежит самому Горацио Пагани. От обычной «Зонды» HP Barchetta отличается отсутствием крыши, срезанной передней стойкой и углепластиковой аэродинамической накладкой на задних колесах.

Интерьер машины Горацио выполнен в бежевом цвете. Сиденья, позаимствованные у Huayra BC, отделаны клетчатой «шотландкой». В движение суперкар приводит 6,0-литровый битурбодвигатель V12, отдача которого составляет 800 лошадиных сил, совмещенный с шестиступенчатой механической коробкой передач.

«Зонды» выпускались с 1999 по 2011 год. Последней версией модели стал Tricolore, однако с тех пор производитель неоднократно выпускал эксклюзивные модификации по заказам клиентов. Последней стала Zonda No.33, построенная для одного из клиентов российского тюнинг-ателье TopCar.

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