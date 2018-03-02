Производитель мотоэкипировки сделал для Pagani крышу-оригами

Компания Pagani в сотрудничестве с производителем защитной экипировки Dainese разработала инновационную мягкую крышу, которая может складываться как оригами. Она состоит из модульного углепластикового каркаса и технической ткани под названием Pagani Fabric.

Материал, состоящий из нескольких слоев с водоотталкивающей пропиткой, имеет специальные зоны деформации, которые позволяют ему складываться вместе с каркасом. Такое решение улучшает прочность конструкции и уменьшает количество места, необходимого для хранения сложенной крыши.

Ранее глава Pagani Горацио Pagani подтвердил работу над электрическим суперкаром. Такая машина в модельном ряду марки появится не ранее 2025 года. До этого времени марка будет продолжать использовать двигатели Mercedes-AMG V12.

В сентябре прошлого года компания Webasto рассказала о мягкой крыше с интегрированным «дефлектором звука». При ее изготовлении используется алюминий, магний и углеродное волокно. Заднее окошко, которое можно открыть при поднятой крыше, чтобы лучше был слышен звук мотора, также работает как ветровой экран.

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