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18:50

Полиция нашла преступников благодаря детскому рисунку пикапа

Девятилетняя девочка нарисовала очень точный фоторобот автомобиля

Американские полицейские смогли выйти на след преступников, которые крали посылки с крылец местных жителей, благодаря очень точному рисунку девятилетней девочки. Ее набросок сопоставили с камерами наблюдения и нашли нужный автомобиль, за рулем которого сидел предполагаемый вор.
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Полицейский департамент города Спрингвилл, штат Юта, опубликовал на фейсбуке пост, в котором рассказал про расследование, а также попросил помочь найти автомобиль. По их словам, к ним обратился местный житель и подал заявление о краже посылки прямо со своего крыльца. Единственным свидетелем, которого нашли сотрудники участка, оказалась девятилетняя девочка. Ее попросили рассказать о случившемся и попробовать нарисовать автомобиль, который следовал за почтовой машиной. К удивлению полиции, рисунок оказался настолько детальным, что помог оперативно найти подозреваемых.

Полицейские опубликовали детский рисунок, а для наглядности добавили в пост скриншот с камеры наблюдения, на котором видно разыскиваемый автомобиль. И он действительно очень похож на нарисованный — девочка даже запомнила примерные места с вмятинами и царапинами на кузове (показаны на рисунке серыми пятнами), а также не забыла про стальную раму на задней части пикапа. Судя по скриншоту и рисунку, похоже, что преступники ехали на старом рамном пикапе Mazda B-Series.

В комментариях под публикацией пользователи фейсбука наперебой хвалят девочку и восхищаются ее вниманием к деталям и хорошей памятью, а также тем, как точно она сумела перенести на бумагу автомобиль преступников. Сейчас полицейские объявили автомобиль в розыск и будут отслеживать его перемещение по городу, а также по близлежащим населенным пунктам.

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