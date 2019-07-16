Полиция нашла преступников благодаря детскому рисунку пикапа

Полицейские опубликовали детский рисунок, а для наглядности добавили в пост скриншот с камеры наблюдения, на котором видно разыскиваемый автомобиль. И он действительно очень похож на нарисованный — девочка даже запомнила примерные места с вмятинами и царапинами на кузове (показаны на рисунке серыми пятнами), а также не забыла про стальную раму на задней части пикапа. Судя по скриншоту и рисунку, похоже, что преступники ехали на старом рамном пикапе Mazda B-Series.