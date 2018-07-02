Компания Mitsubishi обновила внедорожник Pajero

В Китае внедорожник Mitsubishi Pajero пережил очередное обновление, сообщает портал Autohome. Однако серьезной модернизации модели не произошло – все изменения чисто косметические.

Внедорожник образца 2019 модельного года отличается новой решеткой радиатора и серебристыми накладками на задних фонарях. Кроме того, наклейки на бортах получили измененную графику.

Интерьер остался прежним. Мультимедийная система с девятидюймовым сенсорным дисплеем устанавливается на машины для китайского рынка еще с прошлого года. Единственная новинка — это беспроводная зарядка для телефона.

Мультимедиасистема с сенсорным экраном диагональю девять дюймов

Внедорожник для китайского рынка собирают на заводе GAC Mitsubishi Motors Co Ltd в городе Чанша. В прошлом китайским покупателям предлагалось на выбор два бензиновых двигателя объемом 3,0 и 3,8 литра. Но сейчас, как и в России, доступен единственный мотор V6 3.0 мощностью 174 лошадиные силы. Дизельных двигателей нет. Единственный вариант трансмиссии — это пятиступенчатый «автомат» с системой полного привода Super Select II.

Mitsubishi Pajero четвертого поколения выпускается уже 12 лет, с 2006 года. Причем по сути он является модернизацией модели третьего поколения, которая встала на конвейер еще в 1999 году.

Предыдущий вариант внешности для китайского рынка

В России продаются внедорожники японской сборки. Цены на Mitsubishi Pajero стартуют от 2 799 000 рублей — столько стоит базовая комплектация Intense c тканевым салоном и без боковых подушек безопасности. Версия Instyle c кожей и боковыми подушками стоит 2 884 000 рублей. Топ-версия Ultimate за 3 004 000 рублей имеет 18-дюймовые колеса вместо 17-дюймовых, мультимедиасистему, а также датчики света и дождя.