Модели после рестайлинга слегка подправили внешность

Пульс

Компания Mitsubishi обновила внедорожник Pajero

F43321de1adfd5f9e049dec6ba99f3b40ac1a434
2 июля 2018

В Китае внедорожник Mitsubishi Pajero пережил очередное обновление, сообщает портал Autohome. Однако серьезной модернизации модели не произошло – все изменения чисто косметические.

[Сохранил ли новый Mitsubishi Pajero Sport свою суровость и страшно ли на нем заезжать в глушь](https://motor.ru/testdrives/newpajerosport.htm)

Сохранил ли новый Mitsubishi Pajero Sport свою суровость и страшно ли на нем заезжать в глушь

Внедорожник образца 2019 модельного года отличается новой решеткой радиатора и серебристыми накладками на задних фонарях. Кроме того, наклейки на бортах получили измененную графику.

Интерьер остался прежним. Мультимедийная система с девятидюймовым сенсорным дисплеем устанавливается на машины для китайского рынка еще с прошлого года. Единственная новинка — это беспроводная зарядка для телефона.

Мультимедиасистема с сенсорным экраном диагональю девять дюймов

Мультимедиасистема с сенсорным экраном диагональю девять дюймов

Внедорожник для китайского рынка собирают на заводе GAC Mitsubishi Motors Co Ltd в городе Чанша. В прошлом китайским покупателям предлагалось на выбор два бензиновых двигателя объемом 3,0 и 3,8 литра. Но сейчас, как и в России, доступен единственный мотор V6 3.0 мощностью 174 лошадиные силы. Дизельных двигателей нет. Единственный вариант трансмиссии — это пятиступенчатый «автомат» с системой полного привода Super Select II.

1/3
2/3
3/3
[Фото: Autohome](https://www.autohome.com.cn/news/201807/919233.html)

Фото: Autohome

[Фото: Autohome](https://www.autohome.com.cn/news/201807/919233.html)

Фото: Autohome

[Фото: Autohome](https://www.autohome.com.cn/news/201807/919233.html)

Фото: Autohome

Mitsubishi Pajero четвертого поколения выпускается уже 12 лет, с 2006 года. Причем по сути он является модернизацией модели третьего поколения, которая встала на конвейер еще в 1999 году.

Предыдущий вариант внешности для китайского рынка

Предыдущий вариант внешности для китайского рынка

В России продаются внедорожники японской сборки. Цены на Mitsubishi Pajero стартуют от 2 799 000 рублей — столько стоит базовая комплектация Intense c тканевым салоном и без боковых подушек безопасности. Версия Instyle c кожей и боковыми подушками стоит 2 884 000 рублей. Топ-версия Ultimate за 3 004 000 рублей имеет 18-дюймовые колеса вместо 17-дюймовых, мультимедиасистему, а также датчики света и дождя.

Самые необычные японские вседорожники

Необычные машины повышенной проходимости, от которых падает челюсть

Autohome.com.cn
Теги:
MitsubishiPajeroMitsubhisi
Новости по теме
17 апреля 2017
Mitsubishi Pajero вернулся в Россию с единственным двигателем
1 декабря 2015
Глава Mitsubishi подтвердил отказ от нового Pajero
21 июля 2010
В России начались продажи самого доступного Mitsubishi Pajero
23 мая 2006
Mitsubishi Pajero подвергнут рестайлингу