В России появился обновленный Mitsubishi Pajero Sport с дизелем

Дизельный автомобили теперь оснащаются тем же оборудованием, которое до этого было только на бензиновых Pajero Sport. Среди них: новая приборная панель, USB-порт для зарядки гаджетов на втором ряду кресел, розетка на 220 вольт в салоне, мягкие боковые вставки на центральной консоли, подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках с водительской и пассажирской стороны, а также карман на спинке пассажирского кресла с отделением под смартфон.

Внедорожник предлагается с 2,4-литровым дизелем мощностью 181 лошадиная сила (430 Нм), который может работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонным «автоматом».