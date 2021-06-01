В России запустили производство обновленного Mitsubishi Pajero Sport

На калужском предприятии «ПСМА Рус» сваривают и окрашивают кузова рестайлингового Pajero Sport.
Рамный внедорожник выпускают в Калуге в двух модификациях: с 2,4-литровым турбодизелем мощностью 181 лошадиная сила, который сочетается с шестиступенчатой механической либо восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, и с бензиновым двигателем 3.0 на 209 сил, работающим только с автоматом. Привод — полный Super Select 4WD II.
На выбор предложены четыре уровня оснащения: базовый Invite, средние Intense и Instyle, а также топовый Ultimate.
|Комплектация
|Цена в рублях
|2.4 DI-D Invite
|2 879 000
|2.4 DI-D Intense
|3 149 000
|2.4 DI-D Instyle
|3 399 000
|2.4 DI-D Ultimate
|3 699 000
|3.0 MIVEC Instyle
|3 399 000
|3.0 MIVEC Ultimate
|3 699 000
По сравнению с дореформенной моделью, рестайлинговый Pajero Sport подорожал на несколько сотен тысяч рублей.
За прошлый год дилеры Mitsubishi реализовали в России чуть более 28,1 тысячи новых автомобилей, что на 30 процентов меньше результата 2019 года. Самой популярной моделью марки в стране остается Outlander – он разошелся в количестве 17,8 тысячи штук, в то время как Pajero Sport выбрали почти 4,7 тысячи покупателей.