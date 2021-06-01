В России запустили производство обновленного Mitsubishi Pajero Sport

Рамный внедорожник выпускают в Калуге в двух модификациях: с 2,4-литровым турбодизелем мощностью 181 лошадиная сила, который сочетается с шестиступенчатой механической либо восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, и с бензиновым двигателем 3.0 на 209 сил, работающим только с автоматом. Привод — полный Super Select 4WD II.

На выбор предложены четыре уровня оснащения: базовый Invite, средние Intense и Instyle, а также топовый Ultimate.