15:17

В России запустили производство обновленного Mitsubishi Pajero Sport

Сборку организовали на заводе «ПСМА Рус» в Калужской области

Обновленный Mitsubishi Pajero Sport © Mitsubishi
Лиза Будрина
В понедельник, 31 мая, с конвейера завода «ПСМА Рус» в Калужской области сошли первые экземпляры обновленного Mitsubishi Pajero Sport. Модель уже доступна для заказа у дилеров по цене от 2 879 000 до 3 699 000 рублей.

На калужском предприятии «ПСМА Рус» сваривают и окрашивают кузова рестайлингового Pajero Sport.

Рамный внедорожник выпускают в Калуге в двух модификациях: с 2,4-литровым турбодизелем мощностью 181 лошадиная сила, который сочетается с шестиступенчатой механической либо восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, и с бензиновым двигателем 3.0 на 209 сил, работающим только с автоматом. Привод — полный Super Select 4WD II.

На выбор предложены четыре уровня оснащения: базовый Invite, средние Intense и Instyle, а также топовый Ultimate.

КомплектацияЦена в рублях
2.4 DI-D Invite2 879 000
2.4 DI-D Intense3 149 000
2.4 DI-D Instyle3 399 000
2.4 DI-D Ultimate3 699 000
3.0 MIVEC Instyle3 399 000
3.0 MIVEC Ultimate3 699 000

По сравнению с дореформенной моделью, рестайлинговый Pajero Sport подорожал на несколько сотен тысяч рублей.

За прошлый год дилеры Mitsubishi реализовали в России чуть более 28,1 тысячи новых автомобилей, что на 30 процентов меньше результата 2019 года. Самой популярной моделью марки в стране остается Outlander – он разошелся в количестве 17,8 тысячи штук, в то время как Pajero Sport выбрали почти 4,7 тысячи покупателей.

Источник: пресс-служба Mitsubishi