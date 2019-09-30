Mitsubishi сделала спецверсию Pajero Sport для России по мотивам «Терминатора»

Лимитированная серия построена на базе комплектации Instyle с 2,4-литровым дизельным мотором, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода Select II.
От обычного Pajero Sport спецверсию можно отличить по логотипу на передних крыльях, крышке багажника и передней панели. Также внедорожник получил специальные накладки под передний и задний бампер, расширители колесных арок и накладки на дверь в цвет кузова. На крышке багажника появился спойлер, а выхлопную трубу оснастили хромированным наконечником.
Кузов Pajero Sport Terminator окрашен в безальтернативный черный цвет с эффектом металлик. Колеса — черные 18-дюймовые, ранее недоступные на российском рынке.
Автомобиль появится в продаже с 1 октября. Минимальная стоимость лимитированного Pajero Sport составит 3 016 000 рублей. Обычный автомобиль в той же комплектации стоит 2 702 000 рублей. Самой дорогой в линейке на сегодняшний день является модификация Ultimate с трехлитровым бензиновым мотором — она обойдется минимум в 3 210 000 рублей.