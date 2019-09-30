Mitsubishi сделала спецверсию Pajero Sport для России по мотивам «Терминатора»

От обычного Pajero Sport спецверсию можно отличить по логотипу на передних крыльях, крышке багажника и передней панели. Также внедорожник получил специальные накладки под передний и задний бампер, расширители колесных арок и накладки на дверь в цвет кузова. На крышке багажника появился спойлер, а выхлопную трубу оснастили хромированным наконечником.