Рамный внедорожник начали собирать в Калуге

Пульс

В России возобновили выпуск Mitsubishi Pajero Sport

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15 декабря 2017

Компания Mitsubishi Motors начала производство внедорожника Pajero Sport последнего поколения в России. Сборку модели запустили на совместном предприятии японцев и французской группы PSA в Калуге.

[Mitsubishi Pajero Sport против Renault Duster: бесчеловечное, но не бессмысленное противостояние](https://motor.ru/testdrives/dakarshadows.htm)

Mitsubishi Pajero Sport против Renault Duster: бесчеловечное, но не бессмысленное противостояние

В России будут выпускать только Pajero Sport, оснащенный 2,4-литровым дизельным двигателем, отдача которого составляет 181 лошадиную силу и 430 Нм крутящего момента. При этом модель будет производиться во всех доступных для России комплектациях.

В Mitsubishi добавили, что базовую модификацию модели дополнят датчиками давления в шинах, а также системой бесключевого доступа и запуска двигателя.

[Сохранил ли новый Mitsubishi Pajero Sport свою суровость и страшно ли на нем заезжать в глушь](https://motor.ru/testdrives/newpajerosport.htm)

Сохранил ли новый Mitsubishi Pajero Sport свою суровость и страшно ли на нем заезжать в глушь

В России Mitsubishi Pajero Sport предлагается еще и с трехлитровой бензиновой «шестеркой». Мощность этого агрегата составляет 209 лошадиных сил (279 Нм). Машины с таким двигателем, как и прежде, будут импортировать из Таиланда.

Цены на Pajero Sport начинаются в России с 2 199 000 рублей. Наиболее доступная версия с бензиновым двигателем стоит 2 599 990 рублей.

Ранее стало известно о том, что на конвейер завода Mitsubishi Motors и PSA в Калуге в первом квартале 2018 года встанут фургоны Citroen Jumpy и Peugeot Expert. Уровень локализации этих моделей составит не менее 50 процентов.

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