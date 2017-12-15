В России возобновили выпуск Mitsubishi Pajero Sport

Компания Mitsubishi Motors начала производство внедорожника Pajero Sport последнего поколения в России. Сборку модели запустили на совместном предприятии японцев и французской группы PSA в Калуге.

В России будут выпускать только Pajero Sport, оснащенный 2,4-литровым дизельным двигателем, отдача которого составляет 181 лошадиную силу и 430 Нм крутящего момента. При этом модель будет производиться во всех доступных для России комплектациях.

В Mitsubishi добавили, что базовую модификацию модели дополнят датчиками давления в шинах, а также системой бесключевого доступа и запуска двигателя.

В России Mitsubishi Pajero Sport предлагается еще и с трехлитровой бензиновой «шестеркой». Мощность этого агрегата составляет 209 лошадиных сил (279 Нм). Машины с таким двигателем, как и прежде, будут импортировать из Таиланда.

Цены на Pajero Sport начинаются в России с 2 199 000 рублей. Наиболее доступная версия с бензиновым двигателем стоит 2 599 990 рублей.

Ранее стало известно о том, что на конвейер завода Mitsubishi Motors и PSA в Калуге в первом квартале 2018 года встанут фургоны Citroen Jumpy и Peugeot Expert. Уровень локализации этих моделей составит не менее 50 процентов.